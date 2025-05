Meteo, 2-3 maggio con sole e caldo estivo ma da domenica si cambia

Per qualche giorno ancora l’Anticiclone Nord-Africano rimarrà protagonista nel Mediterraneo e proteggerà l’Italia dall’arrivo delle perturbazioni atlantiche, garantendo così prevalenza di tempo soleggiato, piogge quasi del tutto assenti e temperature insolitamente alte, con locali picchi di 30 gradi nelle aree lontane dal mare del Nord Italia e delle regioni tirreniche. La situazione meteo dovrebbe cambiare gradualmente nel corso della giornata di domenica per l’avvicinarsi di una nuova perturbazione (la numero 1 di maggio) che porterà le prime piogge in Sardegna e sul Nord Italia. Ad inizio settimana questa stessa perturbazione porterà maltempo con numerose piogge in gran parte del Centro-Nord ma con qualche precipitazione possibile anche in Campania e Isole maggiori. Nei giorni successivi il tempo resterà per lo più perturbato e piovoso con anche il rischio di fenomeni temporaleschi. Le temperature con il ritorno delle nuvole e delle piogge sono destinate gradualmente a calare tra domenica e lunedì e nei giorni successivi potranno anche far registrare valori leggermente sotto media al Centro-Nord.

Previsioni meteo per venerdì 2 maggio

Tempo soleggiato in tutta l’Italia. Tuttavia nel pomeriggio si formeranno un po’ di nuvole sulle zone montuose, più che altro sulle Alpi con isolati rovesci di pioggia su quelle orientali tra Veneto e Friuli. Temperature stazionarie o in ulteriore lieve aumento: massime pomeridiane per lo più tra 22 e 25 gradi lungo le coste, tra 25 e picchi di 29-30 nelle aree interne di pianura e di valle. Venti generalmente deboli, salvo moderati rinforzi da est nel Canale di Sardegna e un modesto Maestrale intorno al Salento con mari un po’ mossi; calmi o poco mossi i restanti bacini italiani.

Previsioni meteo per sabato 3 maggio

Altra giornata con una prevalenza di sole seppur intervallato con un po’ di nuvolosità irregolare al Nord e in Sardegna dove non si escludono brevi e isolate piogge. Al Centro-Sud cielo sereno o leggermente velato dal passaggio di nubi alte e sottili. Temperature oltre la norma ma in lieve calo al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna; valori ancora fino a 27-28 gradi. Venti deboli o molto deboli, salvo modesti rinforzi da sud intorno alla Sardegna e temporanei rinforzi a regime di brezza a metà giornata lungo i litorali. Un po’ mosso il Canale di Sardegna, calmi o poco mossi gli altri mari.