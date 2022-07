Allerta meteo gialla, giovedì 28 luglio per rischio temporali in 4 regioni. Ecco dove

La Protezione Civile ha emanato uno stato di allerta di colore giallo per giovedì 28 luglio per rischio temporali in diverse regioni. Nello specifico quattro sono le regioni coinvolte nello stato di allerta: Lombardia, Piemonte, Trentino e Veneto.

Allerta meteo gialla rischio temporali 28 luglio: le regioni coinvolte

Non si placa l'ondata di maltempo nelle regioni del Nord. Dopo le grandinate e fenomeni temporaleschi che hanno causato danni di vario tipo in Piemonte (e non solo), la Protezione Civile ha diramato un nuovo stato di allerta dopo quello di ieri. Questa volta l'allerta meteo è per giovedì 28 luglio per ordinaria criticità e rischio temporali.

Ricordiamo che l'allerta gialla viene diramata quando possono verificarsi fenomeni intensi localmente pericolosi o pericolosi per lo svolgimento di attività particolari. Il rischio temporali è ancora in atto in diverse regioni del Nord che, dopo un lungo periodo di caldo e afa, hanno dovuto fare i conti con fenomeni intensi temporaleschi. Le regioni a rischio temporali sono 4: la Lombardia, il Piemonte, il Trentino Alto Adige e il Veneto. Vediamo tutte le zone nel dettaglio.

Allerta gialla in Lombardia: ecco dove

L'allerta gialla di ordinaria criticità per rischio temporali in Lombardia riguarda le zone:

Bassa pianura centro-orientale

Bassa pianura orientale

Appennino pavese

Valchiavenna

Laghi e Prealpi orientali

Nodo Idraulico di Milano

Pianura centrale

Alta pianura orientale

Bassa pianura occidentale

Bassa pianura centro-occidentale

Media-bassa Valtellina

Alta Valtellina

Laghi e Prealpi Varesine

Lario e Prealpi occidentali

Orobie bergamasche

Valcamonica

Allerta gialla in Piemonte, Veneto e Trentino: ecco dove

Non solo, a rischio temporali giovedì 28 luglio anche le seguenti zone del Piemonte: Pianura settentrionale, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella. In Trentino Aldo Adige rischio temporali nella Provincia Autonoma di Bolzano, mentre in Veneto nella zona di Alto Piave.

Allerta meteo gialla per ordinaria criticità rischio idrogeologico: ecco dove

Infine, sempre per la giornata del 28 luglio è stata diramata una allerta di ordinaria criticità per rischio idrogeologico in Trentino Alto Adige nella Provincia Autonoma di Bolzano e in Veneto in zona Alto Piave.