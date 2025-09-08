Allerta meteo gialla il 9 settembre 2025 in Italia: le regioni a rischio

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di domani, martedì 9 settembre 2025, un nuovo bollettino di allerta meteo gialla per maltempo e criticità. Ecco le zone e regioni interessate.

Maltempo in Italia, dove scatta l'allerta gialla il 9 settembre 2025

Torna il maltempo in gran parte d'Italia nella seconda settimana di settembre complice il passaggio di una perturbazione atlantica. Nelle prossime ore, infatti, sono previsti fenomeni temporaleschi intensi tali da far scattare lo stato di allerta meteo gialla per piogge e rovesci in diverse regioni. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per martedì 9 settembre 2025 un bollettino di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio piogge e temporali nelle seguenti regioni e zone:

Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola;

: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola; Liguria : Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante;

: Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro, Bacini Liguri Marittimi di Levante; Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Ombrone Gr-Costa, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Serchio-Lucca, Versilia, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio.

Infine da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico che corrisponde alla probabilità che fenomeni legati all'acqua e al terreno, come frane, alluvioni, smottamenti ed erosioni, causino danni a persone, beni e ambiente, derivanti da eventi pluviometrici intensi o dal superamento di soglie critiche lungo i versanti e i corsi d'acqua.

Lo stato di allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio idrogeologico è stato diramato nella giornata di martedì 9 settembre 2025 in: