Allerta meteo arancione e gialla per il 24 giugno 2024: le regioni coinvolte

La Protezione Civile ha emanato un nuovo bollettino di allerta meteo arancione e gialla per la giornata di lunedì 24 giugno 2024. Quali sono le regioni interessate da temporali, anche forti, con vento, grandine e pioggia battente? Quali i settori a rischio?

Allerta meteo arancione: Emilia Romagna a rischio idraulico, idrogeologico e temporali

Nell'ultimo bollettino della Protezione Civile con allerta meteo arancione e gialla l'Emilia Romagna è in allerta arancione per rischio idraulico. Le zone interessate? Montagna bolognese e collina bolognese.

Sempre in Emilia, però, ad essere in allerta arancione per rischio temporali sono: Montagna emiliana centrale, Costa romagnola, Collina emiliana centrale, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola e Montagna romagnola.

A rischio idrogeologico: vi sono le zone: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola e per finire Montagna romagnola.

Allerta meteo gialla: le altre regioni coinvolte

In allerta meteo gialla per temporali vi sono: Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Sardegna, Toscana ed Umbria. Le zone coinvolte?

In Abruzzo in allerta vi sono le aree denominate: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro e Bacino Basso del Sangro. In Emilia Romagna, invece: Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Pianura reggiana di Po, Pianura bolognese, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese.

Nel Lazio:

Appennino di Rieti

Bacino Medio Tevere

Bacini Costieri Nord

Bacini Costieri Sud

Nelle Marche le zone sono: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4. In Sardegna: Gallura, Bacini Flumendosa - Flumineddu. In Toscana:

Serchio-Garfagnana-Lima

Arno-Casentino

Bisenzio e Ombrone Pt

Lunigiana

Mugello-Val di Sieve

Reno

Romagna-Toscana

Serchio-Lucca

Valtiberina

VersiliaUmbria

Per finire in Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere ed Alto Tevere.

Le altre zone in allerta gialla per rischio idraulico ed idrogeologico

Sempre nel bollettino della protezione civile si legge che a rischio idraulico vi sono: l'Emilia Romagna con le zone: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense e per finire Pianura ferrarese. Oltre all'Emilia anche il Veneto con le zone denominate: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Adige-Garda e monti Lessini, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco ed infine Basso Adige.



A rischio idrogeologico: Abruzzo, Emilia, Toscana e Veneto. Le zone in allerta gialla? Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro e Bacino Basso del Sangro per l'Abruzzo; Costa romagnola per l'Emilia Romagna; Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia in Toscana e Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone per il Veneto.