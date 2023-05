Meteo, allerta arancione e gialla in Emilia Romagna per il 5 maggio: le zone a rischio

Prosegue l'ondata di maltempo in Emilia Romagna. Anche per la giornata di venerdì 5 maggio 2023 il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta arancione e gialla per varie zone della regione. Ecco dove.

Allerta meteo arancione in Emilia Romagna: prosegue l'allarme alluvione?

L'Emilia Romagna è ancora nella morsa del maltempo. Sono giorni di paura nella regione travolta da una violentissima alluvione che ha causato ingenti danni e anche dei morti. Il presidente della Regione Stefano Bonaccini richiesto lo stato di emergenza, ma le previsioni meteo delle prossime ore delineano una condizione ancora critica. La Protezione Civile, infatti, ha emesso un nuovo allarme meteo con tanto di allerta arancione per la giornata di venerdì 5 maggio 2023.

Duplice allerta arancione per rischio idraulico nelle zone di Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, mentre il rischio idrogeologico è stato emesso nella zona Collina bolognese, Alta collina romagnola.

Allerta meteo gialla in Emilia Romagna e Lombardia per il 5 maggio: ecco dove

Sempre per venerdì 5 maggio 2023 il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato una allerta gialla in Emilia Romagna per rischio idraulico e idrogeologico. L'allerta gialla di ordinaria criticità per rischio idraulico che corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici (possibili eventi alluvionali) lungo i corsi d'acqua principali è stata emessa per le zone:

Costa ferrarese

Pianura ferrarese di Po e Po di volano

Pianura modenese di Secchia e Panaro

Collina bolognese

L'allerta per rischio idraulico è stata diramata anche in Lombardia nella zona della Bassa pianura orientale. Infine lo stato di allerta gialla per rischio idrogeologico è stato comunicato solo per l'Emilia Romagna nelle zone di Bassa collina e pianura romagnola.