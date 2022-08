Allerta Meteo per il 13 agosto per maltempo: 10 regioni coinvolte, ecco quali sono

L'anti vigilia di Ferragosto è caratterizzata da una nuova allerta meteo. Per sabato 13 agosto, come da bollettino della Protezione Civile, vi è allerta gialla per temporali - localmente anche intensi - in ben 10 regioni tra il Centro e il Sud. Ecco tutte le zone coinvolte.

Allerta meteo gialla sabato 13 agosto: tutte le zone interessate

Per sabato 13 agosto, dopo i danni provocati dal maltempo al Sud, soprattutto in Calabria, Sicilia e Sardegna, con vari allagamenti e veri e propri fiumi di fango e detriti nei centri cittadini, è stata emanata dalla Protezione Civile una nuova allerta meteo di colore giallo per temporali. Le regioni coinvolte? In tutto 10 divise tra Centro e Sud. Si tratta per l'esattezza di (rigorosamente in ordine alfabetico):

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

Lazio

Molise

Puglia

Sardegna

Sicilia

Toscana

Nello specifico le zone coinvolte per l'Abruzzo sono:

Marsica

Bacino Alto del Sangro

Bacino del Pescara

Bacino dell'Aterno

Bacino Basso del Sangro

Bacini Tordino Vomano

In Basilicata, invece, le zone comprese nell'allerta meteo gialla sono: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D e Basi-C mentre in Calabria riguardano:

Versante Jonico Meridionale

Versante Tirrenico Settentrionale

Versante Jonico Centro-settentrionale

Versante Jionico Centro-meridionale

Versante Jonico Settentrionale

Versante Tirrenico Meridionale

Versante Tirrenico Centro-meridionale

Versante Tirrenico Centro-settentrionale

In Campania l'allerta comprende: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana mentre nel Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord e per finire Bacini di Roma.

In Molise, invece, a rischio temporali sono le zone del Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, ma anche dell' Alto Volturno - Medio Sangro.

Per quanto riguarda la Puglia nel bollettino della Protezione Civile sono comprese:

Basso Fortore

Tavoliere - bassi bacini del Candelaro

Cervaro e Carapelle

Gargano e Tremiti

Basso Ofanto

Sub-Appennino Dauno

Puglia Centrale Adriatica

Bacini del Lato e del Lenne

Puglia Centrale Bradanica

Salento

In Sardegna, invece, dove nei giorni scorsi l'ondata di maltempo ha colpito soprattutto la città di Cagliari e le strade si sono trasformate in veri e propri fiumi, l'allerta comprende la Gallura mentre in Sicilia, dopo gli ingenti danni delle ultime ore, le zone interessate saranno:

Nord-Orientale

versante tirrenico e isole Eolie

Centro-Settentrionale

versante tirrenico

Nord-Orientale

versante ionico

Allerta gialla anche in Toscana soprattutto in: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Ombrone Gr-Medio, Arno-Costa, Isole, Etruria-Costa Sud, Etruria-Costa Nord, Etruria, Fiora e Albegna e per finire Ombrone Gr-Costa.

Rischio idraulico e idrogeologico: le altre allerte

L'allerta gialla per rischio idrogeologico è stata emanata invece in: Abruzzo, Calabria, Lazio, Molise, Puglia e Sicilia. Le zone in allarme sono le stesse a rischio temporali.

A rischio idraulico pare essere solo la Calabria.

Previsioni meteo per sabato 12 agosto 2022

Cosa dicono le previsioni meteo per sabato 12 agosto a parte l'allerta emanata dalla Protezione Civile? La giornata sarò in prevalenza soleggiata al Nord e in Toscana. Qualche nuvola farà capolino in Piemonte e sui rilievi. Rovesci o temporali isolati, inizialmente imperverseranno su medio Adriatico, Puglia settentrionale, Lazio, Campania e nord della Sardegna, ma, nel resto della giornata, saranno in estensione al resto del Sud. Le temperature massime saranno pertanto in leggero rialzo al Nord-Est e in Sicilia, stazionarie o in leggero calo nelle zone interessate dal maltempo.