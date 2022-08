Maltempo Sardegna: nubifragio su Cagliari, strade come fiumi | Video

Il maltempo ha colpito duramente la Sardegna. Il nubifragio che si è abbattuto su Cagliari ha fatto sì che le strade si trasformassero in veri e propri fiumi. Ecco le immagini di quanto accaduto nelle ultime ore.

Maltempo a Cagliari: strade e scantinati allagati

I forti temporali che si sono abbattute in Sardegna hanno causato numerosi problemi soprattutto nella città di Cagliari. La pioggia incessante e le raffiche di vento hanno creato non pochi disagi nel centro cittadino dove si sono registrati diversi piccoli allagamenti e problemi legati a cassonetti e mastelli dell'immondizia spostati dal vento. Per comprendere la potenza del maltempo basti pensare che in poche ore sono caduti ben 72 i millimetri di pioggia.

Nella zona di Pirri pare esserci la situazione più critica. Le strade si sono allegate diventando veri e propri fiumi. Il livello dell'acqua ha raggiunto le portiere delle automobili e allagato scantinati e garage. Molti sono stati pertanto gli interventi dei Vigili del Fuoco.

#Maltempo #Cagliari, per le piogge di ieri svolti dai #vigilidelfuoco 70 interventi per soccorrere automobilisti in difficoltà, alberi abbattuti e la messa in sicurezza di coperture divelte. Maggiori criticità a Sestu, Elmas, Assemini e Uta. Squadre al lavoro [#12agosto 10:00] pic.twitter.com/vtYN9lzrxD — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 12, 2022

Come se non bastasse, proprio a causa dell'allagamento, anche la strada statale 554 "Cagliaritana" è stata provvisoriamente chiusa all'altezza di Elmas, alle porte di Cagliari, in direzione SS195 per diverse ore. L'acqua ha invaso anche l'aerostazione di Elmas e ben 4 voli sono stati dirottati su Alghero.

Altri allagamenti sono stati registrati ad Assemini. Via Cagliari è stata sommersa da un fiume di acqua e fango.

Maltempo in Sardegna: turisti in fuga

L’ampia perturbazione che dal pomeriggio dell' 11 agosto ha scaricato a terra, in Sardegna, fulmini e chicchi di grandine, ha fatto fuggire diversi turisti. I temporali hanno fatto capolino dapprima in provincia di Nuoro, e poi da Barbagia di Seulo e Mandrolisai sono giunti sino a Cagliari.

Diversi turisti hanno pertanto dovuto abbandonare in fretta e furia le spiagge della costa per ripararsi dalla tempesta. Per fortuna, però, il peggio pare passato. Nei prossimi giorni, quelli di Ferragosto, tutti potranno tornare a godersi il sole e il mare visitando le bellissime spiagge sarde per un po' di pace e relax.