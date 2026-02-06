FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Allarme dissesto idrogeologico in Italia: non solo il caso di Nis...

Allarme dissesto idrogeologico in Italia: non solo il caso di Niscemi, a rischio oltre 5,7 milioni di italiani

Crescono i fenomeni meteorologici estremi in Italia e scatta l'allarme dissesto idrogeologico dopo il caso di Niscemi. Le zone a rischio.
Ambiente6 Febbraio 2026 - ore 11:54 - Redatto da Meteo.it
Ambiente6 Febbraio 2026 - ore 11:54 - Redatto da Meteo.it

Il passaggio del ciclone Harry ha flagellato e devastato le regioni del Sud, in particolare Sicilia e Sardegna con danni importanti in diverse zone. In particolare Niscemi, il comune italiano del libero consorzio comunale di Caltanissetta in Sicilia, è diventato il simbolo di una triste storia legata al cambiamento climatico.  

Boom di eventi meteorologici estremi

L'Italia è sempre più scossa da eventi meteorologici estremi che mettono a dura prova territori ed infrastrutture. Le immagini delle ultime settimane sono sotto gli occhi di tutti con diverse regioni, in particolare la Sicilia e la Sardegna, travolte dalle piogge e forti raffiche di vento che hanno fatto registrare danni a conferma della vulnerabilità di certi territori.

Dati alla mano secondo il Centro Studi per il Cambiamento Climatico il 70% del territorio della Sicilia è a rischio desertificazione complice il cambiamento climatico e gli eventi estremi registrati negli ultimi anni.

Dissesto idrogeologico in Italia: le regioni a rischio

Si fa sempre più insistente l'allarme di dissesto idrogeologico in diverse zone d'Italia come evidenziato dal Quarto Rapporto ISPRA sul Dissesto Idrogeologico in Italia – Edizione 2024 che ha studiato ed analizzato gli eventi e fenomeni meteorologici estremi che hanno colpito il nostro Paese nel biennio 2022-2024. Tra i dati più preoccupanti ci sono quelli sulle frane che, tra il 2021 e 2024, sono aumentate del 15% passando da 55.400 km quadri a 69.500 km quadri, pari al 23% del territorio nazionale. Tra le regioni d'Italia maggiormente a rischio ci sono la Toscana con +52,8% seguita dalla Sardegna con +29,4%. Anche la Sicilia fa registrare un aumento del 20,2% ed infine la Provincia Autonoma di Bolzano con un +61,2%.

Va detto che dal 2022 al 2024 si sono registrati eventi idro-meteorologici estremi come le esondazioni nelle Marche del 2022, le colate di fango ad Ischia nel 2022 fino alla terribile alluvione del 2023 in Emilia Romagna. Una cosa è certa: tutti questi eventi estremi sono stati causati dal cambiamento climatico.

Il rischio frane resta uno dei più alti in Italia stando ai dati condivisi dall’Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia (IFFI) dell’ISPRA. Ad oggi sono 636.000 le frane censite nel Paese con un 28% innescate rapidamente con conseguenze disastrose. Un impatto diretto che riguarda 5,7 milioni di italiani di cui circa 1,28 milioni risiedono nelle zone potenzialmente ad alto rischio, circa il 2,2% della popolazione. I numeri sono davvero preoccupanti visto che l'ISPRA parla di 582.000 famiglie, 742.000 edifici, 75.000 unità locali di impresa e 14.000 beni culturali a rischio. I dati ISPRA confermano una crescita del rischio di dissesto idrogeologico in Italia; una problematica che riguarda la sicurezza di tutti noi e la salvaguardia del patrimonio naturale e culturale del nostro Paese.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Qualità dell’aria in Italia: città tra le peggiori al mondo, lontane dai nuovi limiti UE
    Ambiente6 Febbraio 2026

    Qualità dell’aria in Italia: città tra le peggiori al mondo, lontane dai nuovi limiti UE

    La qualità dell'aria delle città italiane è tra le peggiori al mondo. La conferma arriva dall'ultima ricerca "Cambiamo aria".
  • Come fare un semenzaio fai da te per seminare piantine e bulbi in casa
    Ambiente3 Febbraio 2026

    Come fare un semenzaio fai da te per seminare piantine e bulbi in casa

    Creare il tuo orto in casa è possibile realizzando un semenzaio fai da te. Ecco come realizzarlo.
  • Cosa seminare nell'orto a febbraio 2026: ecco quali prodotti piantare
    Ambiente2 Febbraio 2026

    Cosa seminare nell'orto a febbraio 2026: ecco quali prodotti piantare

    Semine di febbraio 2026: ecco quali sono i prodotti da piantare durante questo mese nel nostro orto.
  • Campi Flegrei, individuato il ruolo chiave delle piogge nel fenomeno del bradisismo: lo studio
    Ambiente29 Gennaio 2026

    Campi Flegrei, individuato il ruolo chiave delle piogge nel fenomeno del bradisismo: lo studio

    Una recente ricerca ha evidenziato che il sollevamento del suolo a Pozzuoli è legato anche all’infiltrazione delle piogge.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, alta pressione latitante anche la prossima settimana
Tendenza6 Febbraio 2026
Meteo, alta pressione latitante anche la prossima settimana
L’Italia continuerà a rimanere esposta al transito di numerose perturbazioni che manterranno condizioni di marcata variabilità, con fasi piovose associate anche a forti venti
Meteo, pioggia e vento forte: domenica 8 febbraio arriva un vortice ciclonico
Tendenza5 Febbraio 2026
Meteo, pioggia e vento forte: domenica 8 febbraio arriva un vortice ciclonico
Nessuna tregua dal maltempo: domenica nuovo brusco peggioramento, freddo in aumento all'inizio della prossima settimana.
Meteo, nuove perturbazioni in arrivo nel weekend del 7 e 8 febbraio
Tendenza4 Febbraio 2026
Meteo, nuove perturbazioni in arrivo nel weekend del 7 e 8 febbraio
Italia nel mirino delle perturbazioni atlantiche anche nel fine settimana: la tendenza meteo nei dettagli
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Febbraio ore 17:13

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154