Come fare un semenzaio fai da te per seminare piantine e bulbi in casa

Vuoi creare il tuo orto in casa? Ecco come realizzare un semenzaio fai da te per seminare piantine e bulbi direttamente sul davanzale della tua finestra.
Ambiente3 Febbraio 2026 - ore 10:24 - Redatto da Meteo.it
Quella del giardinaggio, ma soprattutto quella delle coltivazioni di prodotti alimentari come ortaggi, frutta e verdura, è una passione che accomuna milioni di persone in tutto il mondo. C'è chi ha la possibilità di vivere in una casa con annesso giardino, oppure chi ha un bel terrazzo e quindi risulta essere più semplice poter realizzare un orto privato.

Per chi invece non ha un giardino o un terrazzo grande abbastanza per realizzare un orto e coltivare i propri prodotti, esistono delle alternative, come il semenzaio fai da te, che anche con un semplice davanzale ci permettono di creare il nostro piccolo orto in casa.

Come creare un semenzaio con il fai da te

Quella di creare un semenzaio fai da te in casa, è un'alternativa utile per dare vita al nostro orto fatto in casa. Ma come si crea e cosa occorre per realizzare un semenzaio fai da te?

Per creare un semenzaio in casa serve un contenitore forato da adoperare come base (vaschette, uova, rotoli di carta), del terriccio ideale per la semina che troverete in qualsiasi negozio che vende articoli per il giardinaggio, semi, acqua e una copertura trasparente per creare il cosiddetto effetto serra. Il semenzaio, una volta realizzato va posizionare in un luogo caldo e abbastanza luminoso. Il terreno va mantenuto costantemente umido ma senza creare accumuli di acqua.

Materiali utili per il semenzaio

Per la base abbiamo bisogno di contenitori come vaschette di plastica tipo quelle dello yogurt, del gelato o quelle apposite dei vivai. Vanno bene anche cartoni delle uova o le cassette di polistirolo. Anche i rotoli di carta igienica sono un'ottima alternativa perché essendo biodegradabili possono essere direttamente piantati nel terreno.

La creazione di un semenzaio necessita anche dell'utilizzo di terriccio, nei negozi di giardinaggio esistono prodotti appositamente per la semina, e che risultano essere leggeri e drenanti. È consigliato prendere il terriccio miscelato con sabbia.

Per la copertura del semenzaio serve della pellicola trasparente o coperchi trasparenti per creare appunto l'effetto serra.

La creazione del semenzaio

Per la creazione del nostro semenzaio in casa si procede in questo modo:

  • Pulire i contenitori e realizzare dei fori sul fondo in modo da garantire il necessario drenaggio dell'acqua per evitare che i semi marciscano a causa dell'abbondanza appunto di acqua.
  • Riempire i contenitori per 2/3 con il terriccio per semina. Il terriccio va compattato leggermente in modo da creare il giusto strato per il contenimento dei semi.
  • Inserire i semi che vogliamo piantare (1-3 per ogni singolo vasetto) e coprirli con un altro sottile strato di terriccio.
  • Annaffiare delicatamente con acqua facendo attenzione a non spostare i semi.
  • Coprire con una pellicola trasparente e posizionare il semenzaio in un luogo abbastanza soleggiato e caldo, ottimo anche il davanzale di una finestra.
  • Controllare ogni giorno l'umidità e rimuovere la copertura trasparente appena spuntano i primi germogli per evitare la formazione di eventuali muffe che danneggerebbero le piantine.
