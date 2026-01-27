FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Ue, nuove regole sulle piante in vaso: ecco cosa è vietato e perc...

Ue, nuove regole sulle piante in vaso: ecco cosa è vietato e perché

Nuovi divieti Ue sulle piante in vaso. Cosa verrà vietato: le regole.
Ambiente27 Gennaio 2026 - ore 11:07 - Redatto da Meteo.it
Ambiente27 Gennaio 2026 - ore 11:07 - Redatto da Meteo.it

Il settore florovivaistico è in fibrillazione per le nuove regole europee sulle piante in vaso volute appunto dall’Unione Europea. Nulla contro le piante ma bensì le nuove normative riguardano i contenitori. Ecco cosa è stato deciso sugli imballaggi delle piante.

Nuove regole Ue: divieti per le piante in vaso

Il Regolamento europeo che riguarda gli imballaggi, e che in passato ha messo al bando le bustine di plastica monouso, ha puntato il dito anche contro i vasi monouso che servono per il trasporto delle piante e che la maggior parte delle volte sono proprio in plastica. Vasi che solitamente riceviamo anche quando andiamo a comprare una piantina dal fioraio da poi piantare nei nostri vasi in casa o sul terrazzo.

Su quali vasi c'è di preciso il divieto di utilizzo? La decisione dell’Ue non sembra del tutto chiara e diverse associazioni del settore hanno chiesto chiarimenti proprio su quali settori di imballaggio vengono colpiti. Si attendono delle normative anche a livello nazionale.

Cosa sarà vietato?

Il Ppwr (Packaging and packaging waste regulation) europeo, entrato in vigore nel 2025, sarà definitivo negli Paesi dell’Unione Europea dal 12 agosto 2026. Le normative, di cui si discute in questi giorni, servono a ridurre il più possibile la plastica degli imballaggi e favorire l’utilizzo di imballaggi realizzati con materiali sostenibili.

Zentralverband Gartenbau (ZVG), associazione del settore orticoltura e giardinaggio, e che ha sede in Germania, riporta che l'Ue avrebbe l'intenzione di rimuovere le eccezioni previste ampliando le limitazioni ai vasi per le piante non strettamente utilizzati come imballaggi, ma anche a quelli a scopo estetici. Su questo però va detto che non ci sono documenti ufficiali pubblici.

Si lavora alla diminuzione della plastica nel settore florovivaistico

Dal canto suo, l’industria florovivaistica sta lavorando da anni per arginare il problema della plastica utilizzata, in modo da diminuirne il più possibile la percentuale esistente negli imballaggi e non solo. Dal 2030 sul mercato dovranno esserci solo imballaggi riciclabili. Di certo c’è che il Pwpr si applica solo agli involucri delle piante utilizzati come imballaggi, cioè ai vasi che si utilizzano per il trasporto delle piante, che entro il 2030 dovrà essere ecosostenibile.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Tempesta solare record: aurore polari e problemi tecnologici
    Ambiente21 Gennaio 2026

    Tempesta solare record: aurore polari e problemi tecnologici

    Nelle scorse ore spettacolari luci dell’aurora polare sono riapparse nei cieli di varie zone del Nord Italia.
  • Giardino d’inverno: 5 idee per vivere lo spazio aperto anche nei mesi freddi
    Ambiente15 Gennaio 2026

    Giardino d’inverno: 5 idee per vivere lo spazio aperto anche nei mesi freddi

    Ecco 5 idee per vivere al meglio il giardino d’inverno insieme alla nostra famiglia.
  • Pandemia oceanica invisibile: i ricci di mare diventano scheletri bianchi
    Ambiente17 Dicembre 2025

    Pandemia oceanica invisibile: i ricci di mare diventano scheletri bianchi

    Una grave epidemia sta colpendo i ricci di mare, fondamentali per l’equilibrio degli ecosistemi marini, causando la scomparsa di intere colonie.
  • Pesce scorpione (leone) pescato nel Salento: perché è una minaccia per il Mediterraneo
    Ambiente17 Dicembre 2025

    Pesce scorpione (leone) pescato nel Salento: perché è una minaccia per il Mediterraneo

    Allarme nel Salento dove è stato pescato il pesce scorpione al largo di Ugento.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: fino a sabato 31 il maltempo non si ferma. Le zone a rischio
Tendenza27 Gennaio 2026
Meteo: fino a sabato 31 il maltempo non si ferma. Le zone a rischio
La tendenza meteo per l'ultima parte della settimana conferma l'insistenza delle perturbazioni atlantiche sull'Italia con piogge e forti venti.
Meteo: giovedì 29 maltempo con forti venti, piogge e neve. La tendenza
Tendenza26 Gennaio 2026
Meteo: giovedì 29 maltempo con forti venti, piogge e neve. La tendenza
Giovedì 29 gennaio un'altra veloce perturbazione attraverserà il nostro Paese con forti venti e nevicate. Fine gennaio/inizio febbraio variabili.
Forte maltempo in vista: tanta pioggia, vento forte e neve abbondante. La tendenza meteo da mercoledì 28 gennaio
Tendenza25 Gennaio 2026
Forte maltempo in vista: tanta pioggia, vento forte e neve abbondante. La tendenza meteo da mercoledì 28 gennaio
Una potente perturbazione investirà l'Italia a metà settimana: molte piogge e rischio di fenomeni intensi, con vento di tempesta e tanta neve!
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 27 Gennaio ore 13:30

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154