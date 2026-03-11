Sakura e Hanami 2026: le migliori date per vedere i ciliegi in fiore in Giappone

Sakura e Hanami sono due termini giapponesi entrati ormai nell'uso popolare anche in Italia, soprattutto tra gli amanti dei fiori, e si riferiscono a un evento che si ripete ogni anno nel Paese del Sol Levante e che riesce sempre a incantare migliaia di persone. Si tratta della fioritura dei ciliegi, uno spettacolo unico che affascina non solo gli abitanti, ma richiama anche moltissimi turisti da ogni parte del mondo.

Hanami e Sakura, quali differenze?

Iniziamo con il dire che può accadere di imbattersi sia nel termine "Sakura" che "Hanami" e che queste due parole giapponesi hanno in comune un elemento: il ciliegio.

Ma mentre la prima si riferisce al soggetto (il fiore), la seconda è utilizzata proprio per indicare l'azione di ammirare quella fioritura dei ciliegi che si ripete ogni anno e affascina sempre persone di tutto il mondo. Ecco spiegato perché possiamo imbatterci in "tradizione dell'hanami" e "sakura giapponesi".

L'Hanami rappresenta un momento speciale per i giapponesi, che organizzano picnic sotto gli alberi fioriti per poterne apprezzare appieno la bellezza, ma è anche un evento capace di attirare nel Paese del Sol Levante moltissimi turisti. Sono molti i tour operator che, proprio in vista della fioritura dei ciliegi, organizzano viaggi, ma anche le persone che decidono di programmare una vacanza qui autonomamente.

Hanami 2026, quando ammirare la fioritura di ciliegi in Giappone

Quando sarà possibile ammirare le piante di ciliegio nel loro massimo splendore? L'arco temporale per non perdersi questo straordinario evento è, secondo gli esperti, quello che va dal 25 marzo al 10 aprile, anche se le date possono variare leggermente da città a città.

Mentre Tokyo e Kyoto offrono una cornice di viali alberati colorati di bianco e rosa nell'ultima settimana di marzo, altre città situate più a nord, come Sendai, regalano il massimo splendore a inizio aprile.

Coloro che intendono recarsi in Giappone in occasione dell'Hanami 2026 dovrebbero tenere conto sia di queste differenze tra le varie zone, che delle attrattive delle singole città. Una vacanza a Tokyo permette di unire all'eleganza dei ciliegi in fiore anche il fascino della vita notturna, risultando perfetta per chi ama la movida, mentre Kyoto consente di fare un tuffo in una città storica, ricca di monumenti e bellezze tradizionali.

Hanami 2026 in Italia: ecco dove

Sebbene la fioritura dei ciliegi in Giappone rappresenti un evento di fama mondiale, anche chi non varcherà i confini nazionali potrà godere della bellezza di questi splendidi alberi da frutto.

Prima che i rami si riempiano di prelibati frutti rossi infatti, in molte località vengono organizzate manifestazioni che consentono di ammirarne le fioriture. Tra le principali mete per chi vuole restare affascinato dall'Hanami italiano ci sono:

Firenze presso Giardino giapponese

presso Giardino giapponese Milano sulla spettacolare Collina dei ciliegi nel quartiere Bicocca

sulla spettacolare Collina dei ciliegi nel quartiere Bicocca Milano all'interno di Piazza Piola

all'interno di Piazza Piola Novara al Ciliegio di Via Marconi

al Ciliegio di Via Marconi Pecetto Torinese (Torino) presso la Camminata tra i ciliegi

presso la Camminata tra i ciliegi Pedaso (Fermo) alla Contea dei Ciliegi

alla Contea dei Ciliegi Roma presso il Parco del Laghetto dell’Eur

presso il Parco del Laghetto dell’Eur Roma presso il Giardino giapponese all'interno dell’Orto Botanico

presso il Giardino giapponese all'interno dell’Orto Botanico Scandicci (Firenze) in Via dei Ciliegi

in Via dei Ciliegi Soave (Verona) alla Strada del Vino

alla Strada del Vino Vignola (Modena) alla Festa dei ciliegi in fiore

alla Festa dei ciliegi in fiore Villanova sull’Arda (Piacenza) alla Festa dei ciliegi in fiore

Anche da noi, proprio come in Giappone, le date per ammirare le piante nel loro pieno splendore possono variare leggermente da zona a zona, ma indicativamente possiamo dire che vanno da metà marzo ad aprile.