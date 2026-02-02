Cosa seminare nell'orto a febbraio 2026: ecco quali prodotti piantare

Quello di febbraio è sicuramente il mese in cui sono maggiormente evidenti le differenze climatiche tra le regioni del Nord e quelle del Sud. Differenze di clima che vanno a condizionare anche le attività legate alle coltivazioni. Ma cosa possiamo piantare durante il mese di febbraio 2026 nel nostro orto? Ecco di seguito una lista di quali sono i prodotti da piantare durante uno dei mesi più freddi dell’anno.

Febbraio 2026: cosa seminare nel nostro orto questo mese

Nelle regioni del Nord, quello legato al mese di febbraio è un periodo dove si prepara il terreno per seminare gli ortaggi che non temono il freddo. Al Sud invece, e quindi nelle regioni più calde, l’attività delle coltivazioni è già in una fase più avanzata, infatti, è proprio in questo periodo che si vedono già le prime piantine, soprattutto di prodotti come: fave, piselli e spinaci.

Prodotti di ortofrutta come l'aglio, la cipolla (da bulbo), lo scalogno e i piselli, vengono generalmente piantati in pieno inverno per sviluppare al meglio il loro bulbo. Le basse temperature infatti, servono a favorire un'ottima radicazione delle piantine. Il freddo, per alcuni ortaggi, solitamente tende a limitare le malattie anche durante la semina.

Cosa piantare questo mese se si semina all'aperto

Se si adotta una semina all’aperto, si consiglia di attendere controllare che la temperatura del terreno si almeno di 5 °C. Per controllare la temperatura del terreno basta utilizzare un termometro da giardino. È possibile, quindi seminare: bietola da coste, carote, cicoria, lattuga da taglio, prezzemolo, ravanello, spinaci e valerianella.

Cosa piantare a febbraio con la semina in semenzaio

Se invece si adotta una semina in semenzaio (serra), durante questo mese di febbraio si possono piantare: anguria, basilico, catalogna, cavolo cappuccio estivo, cetriolo, cipolla, finocchio, indivia, lattuga, melanzane, peperoni, pomodori, porri, sedano e patata precoce.