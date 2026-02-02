FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Cosa seminare nell'orto a febbraio 2026: ecco quali prodotti pian...

Cosa seminare nell'orto a febbraio 2026: ecco quali prodotti piantare

Quali prodotti è utile seminare nel nostro orto durante il mese di febbraio 2026? Ecco alcuni ortaggi e non solo che se piantati con il freddo saranno pronti per la stagione primaverile.
Ambiente2 Febbraio 2026 - ore 11:20 - Redatto da Meteo.it
Ambiente2 Febbraio 2026 - ore 11:20 - Redatto da Meteo.it

Quello di febbraio è sicuramente il mese in cui sono maggiormente evidenti le differenze climatiche tra le regioni del Nord e quelle del Sud. Differenze di clima che vanno a condizionare anche le attività legate alle coltivazioni. Ma cosa possiamo piantare durante il mese di febbraio 2026 nel nostro orto? Ecco di seguito una lista di quali sono i prodotti da piantare durante uno dei mesi più freddi dell’anno.

Febbraio 2026: cosa seminare nel nostro orto questo mese

Nelle regioni del Nord, quello legato al mese di febbraio è un periodo dove si prepara il terreno per seminare gli ortaggi che non temono il freddo. Al Sud invece, e quindi nelle regioni più calde, l’attività delle coltivazioni è già in una fase più avanzata, infatti, è proprio in questo periodo che si vedono già le prime piantine, soprattutto di prodotti come: fave, piselli e spinaci.

Prodotti di ortofrutta come l'aglio, la cipolla (da bulbo), lo scalogno e i piselli, vengono generalmente piantati in pieno inverno per sviluppare al meglio il loro bulbo. Le basse temperature infatti, servono a favorire un'ottima radicazione delle piantine. Il freddo, per alcuni ortaggi, solitamente tende a limitare le malattie anche durante la semina.

Cosa piantare questo mese se si semina all'aperto

Se si adotta una semina all’aperto, si consiglia di attendere controllare che la temperatura del terreno si almeno di 5 °C. Per controllare la temperatura del terreno basta utilizzare un termometro da giardino. È possibile, quindi seminare: bietola da coste, carote, cicoria, lattuga da taglio, prezzemolo, ravanello, spinaci e valerianella.

Cosa piantare a febbraio con la semina in semenzaio

Se invece si adotta una semina in semenzaio (serra), durante questo mese di febbraio si possono piantare: anguria, basilico, catalogna, cavolo cappuccio estivo, cetriolo, cipolla, finocchio, indivia, lattuga, melanzane, peperoni, pomodori, porri, sedano e patata precoce.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Campi Flegrei, individuato il ruolo chiave delle piogge nel fenomeno del bradisismo: lo studio
    Ambiente29 Gennaio 2026

    Campi Flegrei, individuato il ruolo chiave delle piogge nel fenomeno del bradisismo: lo studio

    Una recente ricerca ha evidenziato che il sollevamento del suolo a Pozzuoli è legato anche all’infiltrazione delle piogge.
  • Ue, nuove regole sulle piante in vaso: ecco cosa è vietato e perché
    Ambiente27 Gennaio 2026

    Ue, nuove regole sulle piante in vaso: ecco cosa è vietato e perché

    Nuovi divieti Ue sulle piante in vaso. Cosa verrà vietato: le regole.
  • Tempesta solare record: aurore polari e problemi tecnologici
    Ambiente21 Gennaio 2026

    Tempesta solare record: aurore polari e problemi tecnologici

    Nelle scorse ore spettacolari luci dell’aurora polare sono riapparse nei cieli di varie zone del Nord Italia.
  • Giardino d’inverno: 5 idee per vivere lo spazio aperto anche nei mesi freddi
    Ambiente15 Gennaio 2026

    Giardino d’inverno: 5 idee per vivere lo spazio aperto anche nei mesi freddi

    Ecco 5 idee per vivere al meglio il giardino d’inverno insieme alla nostra famiglia.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, via vai di perturbazioni fino al 10 febbraio: la tendenza
Tendenza2 Febbraio 2026
Meteo, via vai di perturbazioni fino al 10 febbraio: la tendenza
Prosegue la lunga fase segnata dall'assenza dell'alta pressione: ancora piogge per diversi giorni e nessuna irruzione gelida in vista. La tendenza meteo
Meteo, nella prima decade di febbraio via vai di perturbazioni
Tendenza1 Febbraio 2026
Meteo, nella prima decade di febbraio via vai di perturbazioni
Continueremo ad essere immersi in un flusso di veloci correnti occidentali capaci di indirizzare diverse altre perturbazioni. Nessun rinforzo dell’alta pressione in vista
Meteo, in settimana via vai di perturbazioni sull'Italia: la tendenza
Tendenza31 Gennaio 2026
Meteo, in settimana via vai di perturbazioni sull'Italia: la tendenza
Nuove fasi di maltempo in arrivo nella prima settimana di febbraio con piogge e nevicate abbondanti sulle Alpi. Venti molto intensi. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 02 Febbraio ore 20:22

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154