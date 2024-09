Allarme Copernicus “l’estate 2024 è stata la più calda di sempre”

Anche il Copernicus Climate Change Service (C3S), il servizio europeo sul clima, ha confermato: l'estate 2024 è stata la più calda di sempre. I mesi di luglio ed agosto, infatti, hanno fatto registrare temperature da record, ma è da segnalare come nel 2024 ci sia stato il giorno più caldo di sempre e l’estate boreale più calda mai registrata.

Copernicus Climate sull'estate: "il 2024 è l’anno più caldo mai registrato"

Dopo mesi di grande caldo, afa, calura e temperature da record, i dati raccolti dal Copernicus Climate Change Service virano in una sola direzione: il 2024 si preannuncia l'anno più caldo di sempre. Non solo, anche l'estate 2024 è l'estate più calda di sempre con dei veri e propri record registrati nei mesi estivi. Samantha Burgess, la vicedirettrice del Copernicus Climate Change Service ha dichiarato: «aumentano la probabilità che il 2024 sia l’anno più caldo mai registrato».

Non solo, la Burgess ha lanciato un vero e proprio allarme: «gli eventi estremi legati alla temperatura osservati quest’estate diventeranno solo più intensi, con conseguenze più devastanti per le persone e il pianeta, a meno che non adottiamo misure urgenti per ridurre le emissioni di gas serra».

Estate 2024 la più calda di sempre: i dati del Copernicus Climate

Il mese di agosto 2024 è stato il più caldo a livello mondiale dell'anno. I dati raccolti dal Copernicus Climate Change Service, uno dei sei servizi tematici forniti dal programma Copernicus dell'Unione europea, confermano che nel mese di agosto la temperatura media dell'aria è stata di 16,82 °C, circa 0,71 °C se paragonata alla media del 1991-2020. Nel dettaglio Agosto 2024 ha registrato un +1,51° al di sopra del livello preindustriale. Non solo, Copernicus ha condiviso anche i dati degli ultimi 12 mesi raccolti da settembre 2023 – agosto 2024.

Comparando i dati, Copernicus ha notato come temperatura media globale degli ultimi 12 mesi sia la più alta mai registrata con un aumento di 0,76 °C rispetto alla media del 1991-2020 e di ben +1,64° rispetto alla media preindustriale 1850-1900. Il riscaldamento globale e il cambiamento climatico sono tra i responsabili di questo aumento delle temperature, anche se Copernicus ha lanciato l'allarme: «l'anomalia media per i mesi rimanenti di quest'anno dovrebbe scendere di almeno 0,30 °C affinché il 2024 non sia più caldo del 2023. Ciò non è mai accaduto nell'intero set di dati Era5, il che rende sempre più probabile che il 2024 sarà l'anno più caldo mai registrato».

Infine Samantha Burgess, vicedirettrice del Copernicus Climate Change Service, ha detto: «negli ultimi tre mesi del 2024, il mondo ha vissuto il giugno e l'agosto più caldi, il giorno più caldo mai registrato e l'estate boreale più calda mai registrata. Questa serie di temperature record sta aumentando la probabilità che il 2024 sia l'anno più caldo mai registrato. Gli eventi estremi legati alla temperatura osservati quest'estate diventeranno solo più intensi, con conseguenze più devastanti per le persone e il pianeta, a meno che non adottiamo misure urgenti per ridurre le emissioni di gas serra».