Foto di repertorio

La tragica alluvione nelle Marche ha riportato l'attenzione su un tema importante e su cui è stato fatto ancora poco. 11 morti e 3 dispersi: questo è il bilancio della terribile alluvione che ha travolto con acqua e fango intere cittadine nella regione Marche. A pochi giorni dalla tragedia, si è tornati a parlare del pericolo alluvioni e di quali sono le regioni italiane più a rischio.

Scatta allarme alluvioni in Italia: perché?

Il cambiamento climatico è sicuramente tra le cause degli eventi meteorologici avversi che si sono registrati nel corso degli ultimi anni nel nostro paese. A parlare chiaro i dati: 187 fenomeni meteorologici estremi nel 2021 con 9 morti, mentre solo nel 2022, da gennaio a luglio, sono 132 con la conta dei danni e disagi in alcuni casi enorme. La posizione dell'Italia sicuramente non aiuta, visto che il nostro paese è collocato al centro del mediterraneo e subisce più degli altri le mutazioni del clima. Il futuro climatico, secondo gli esperti, sarà all'insegna di poche piogge, ma quando si verificheranno saranno intense e pericolose.

Nel nostro paese diverse sono le zone classificate a maggior rischio alluvioni e inondazioni considerando la conformazione geografica e i dati storici. Partendo proprio da questi dati bisognerà mettere a punto un piano utile a prevenire e tutelare i territori maggiormente a rischio in vista anche del Pnrr che ha stanziato 15 miliardi di investimenti.

Allarme alluvioni: quali sono le regioni d'Italia più a rischio?

Nel nostro paese sono sette i distretti idrografici. La regione Marche, l'ultima in ordine cronologico ad essere stata colpita da una alluvione, è classificata con pericolosità media con un rischio alto alluvioni solo del 0,1% per il rapporto Ispra. Ma quali sono le regioni italiane più a rischio alluvione?

Ecco la classifica:

Calabria con il 17,1% di territorio considerato ad alto rischio; Emilia Romagna con l’11,6%; Veneto con il 10% del territorio; Friuli Venezia Giulia con il 9,6% del territorio a rischio.

Dalle regioni più a rischio alluvioni alle città. Stando ai dati storici, le città più a rischio alluvioni e inondazioni sono: Roma, Bari, Milano, Genova e Palermo.