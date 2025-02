Sulle spiagge di Tenerife sventola (a volte) una bandiera viola: ecco cosa significa

Una vacanza a Tenerife è sicuramente il sogno di molti. Chi ha già programmato un viaggio (o si appresta a farlo) in questo paradiso delle Canarie potrebbe però rimanere sorpreso da una nuova bandiera dal colore insolito, che potrebbe trovare sulle spiagge. Si tratta della bandiera viola: scopriamo insieme cosa significa e come bisogna comportarsi.

Bandiera viola sventola sulle spiagge di Tenerife

Gli amanti delle spiagge e del mare sanno bene che sui lidi è possibile trovare bandiere di colore diverso, che possono variare tonalità a seconda dello Stato. In Italia, oltre alle più ambite bandiere blu per il mare pulito, assegnate ogni anno dalla Fee (Foundation for Environmental Education), abbiamo bandiere di tre diversi colori per indicare le condizioni del mare. La bandiera bianca indica che la balneazione è sicura, quella gialla avverte che il servizio di sorveglianza è ridotto, e quella rossa invita a non fare il bagno.

In Australia e in altre aree invece hanno la bandiera rossa, quella gialla, quella a scacchi bianco-neri (in aree dove non si può praticare surf) e la bandiera a scacchi bianca e rossa, usata per indicare l'avvistamento di squali. La presenza di animali pericolosi per i bagnanti ha anche negli Stati Uniti una bandiera "dedicata" (in questo caso blu e porpora).

Chi si reca a Tenerife può invece imbattersi in una bandiera viola, un drappo dal colore insolito che potrebbe cogliere di sorpresa i bagnanti dell'isola delle Canarie. Di cosa si tratta?

Bandiera viola a Tenerife, il significato

La bandiera viola non indica (come si potrebbe pensare) il divieto di balneazione. Nella più grande isola dell'arcipelago delle Canarie il divieto di entrare in acqua viene segnalato con la bandiera rossa.

Arrivare sulla spiaggia e trovare una bandiera viola significa che nell’acqua è stata rilevata la presenza di animali marini potenzialmente pericolosi, in grado di causare ferite (anche lievi) alle persone. Non parliamo di squali o altre creature marine potenzialmente letali, ma ci riferiamo a meduse, granchi, pesci e molluschi che, se vengono a contatto con l'epidermide, possono causare irritazioni.

Ma perché una bandiera viola? Per comprendere appieno questa esigenza è necessario pensare che Tenerife è un'isola a grande richiamo turistico e ogni anno viene visitata da migliaia di persone di etnie diverse. Per questo motivo la presenza di cartelli in spiaggia, magari in lingua inglese o spagnola, potrebbe non essere sufficiente a informare tutti i bagnanti sul pericolo, mentre una bandiera viola invita i bagnanti a fare particolare attenzione con un linguaggio "universale" legato al suo colore.

Questi vessillo è stato fatto sventolare recentemente per avvisare della presenza di una lumaca di mare blu velenosa nelle acque.