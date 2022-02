Le 5 migliori mete culturali 2022, nella classifica anche una località italiana

Destinazioni che permettono di viaggiare alla scoperta di un patrimonio storico e culturale d'inestimabile valore immerso in paesaggi di rara bellezza: questo è quanto il magazine americano National Geographic ha valutato per stilare la classifica delle 5 mete culturali migliori al mondo. E in questa classifica ristretta c'è anche una località italiana.

Migliori destinazioni culturali nel mondo, c'è anche Procida

Dopo oltre due anni di restrizioni Covid-19 il 2022 sembra l'anno della ripartenza. Si riprende a viaggiare e tra le mete da segnarsi sul calendario ce ne sono cinque davvero imperdibili, che il National Geographic ha selezionato per quel bagaglio di storia e cultura che offrono, unito a squarci paesaggistici capaci di togliere il fiato.

Cinque località, dalla Cina al Giappone, passando per l'Italia e il Regno Unito, fino ad arrivare in Georgia, negli Stati Uniti: ecco le mete turistiche 2022 imperdibili per chi sta programmando una vacanza culturale.

Destinazioni da non perdere per una vacanza culturale, la classifica

Tra le destinazioni raccomandate dal National Geographic per una vacanza all'insegna della storia e della cultura troviamo la montagna di Jingmai, nella parte sud-ovest della Cina, che vanta uno dei bagagli culturali più antichi destinato a diventare a breve Patrimonio Mondiale dell'Unesco.

Le cinque mete culturali 2022 imperdibili comprendono anche l'isola di Hokkaido, in Giappone, dove si parla ancora la lingua Ainu considerata ormai a rischio di scomparsa.

Come già anticipato nella classifica c'è anche un po' d'Italia. L'isola di Procida, al largo della costa di Napoli e Capitale italiana della cultura per il 2022, ha già espresso la volontà di sfruttare questo anno sotto i riflettori per illustrare l'importanza della cultura. Sono previste mostre d'arte, festival e spettacoli.

A seguire troviamo la città di Atlanta, in Georgia, famosa per essere stata uno dei luoghi in cui è nato il movimento per i diritti civili degli afroamericani. Vanta inoltre grandi attrazioni come il parco storico Martin Luther King JR. e il Museo presidenziale Jimmy Carter.

L'ultimo posto di questa avvincente classifica spetta alla Denmark Street, conosciuta anche come O Tin Pan Alley, a Londra. La zona è famosa per aver dato un importante input al lancio del punk rock britannico. Un tempo centro dell'industria musicale inglese, oggi è l'area in cui si trovano il maggior numero di negozi di musica a Londra. Gli studi di registrazione di Tin Pan Alley sono quelli in cui gruppi storici e i protagonisti della musica mondiale, come i Beatles e Jimi Hendrix, hanno inciso alcuni dei loro brani.