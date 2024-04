Le 25 mete più economiche del 2024: la classifica

L'estate 2024 è sempre più vicina e sono milioni gli italiani che stanno organizzando le proprie vacanze e ferie, magari con un budget non infinito. Cresce così il numero di persone interessate a vacanze low-cost, a basso costo. Il portale money.it ha stilato una classifica delle 25 location di vacanza dove si spende poco.

Quali sono le mete più low cost in Italia?

Se stai pensando di organizzare una vacanza o un weekend fuori porta, ecco una serie di località dove è possibile trascorrere qualche giorno all'insegna del relax e del divertimento senza però spendere troppo! Con l'arrivo della belle giornate e della stagione estiva torna il desiderio di partire lasciando lo stress cittadino alla ricerca di mete tranquille. Viaggiare spendendo poco oggigiorno non è facile complice l'inflazione e l'aumento dei prezzi generalizzato che coinvolge ogni settore. Nonostante tutto viaggiare spendendo poco si può soprattutto se lo si fa in Italia puntando a mete inusuali e non di massa.

Qualche esempio? Ci sono posti economicamente accessibili sparsi per le regioni d'Italia. A cominciare da Chamois in Valle D’Aosta, il comune italiano sparso della Valtournenche, valle laterale della Valle d'Aosta. Attenzione: è l'unico comune d'Italia sulla terraferma non raggiungibile in auto, ma solo in funivia con partenza da Buisson. Il costo del biglietto equivale a quello di un tram, mentre per chi è ben allenato è possibile raggiungerlo anche tramite il sentiero "energia" percorribile a piedi o in bici. Si tratta di una meta low cost dove poter godere della natura trascorrendo giornate tra trekking, gite sul Lago di Lod e tanto altro.

Sempre restano in zona montagna è possibile spendere poco andando a Biella, comune italiano di 42 859 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia nel Piemonte settentrionale. La città, situata ai piedi delle Alpi Biellesi, è un gioiello tutto da scoprire. Non solo trekking, ma anche visite culturali alla scoperta di monumenti di epoca romana, rinascimentale ed ottocenteschi. Da non perdere il quartiere Piazzo raggiungibile in funicolare: si tratta di un piccolo borgo medioevale del 1160.

Tra le altre mete low cost ci sono anche: Tirano in Lombardia dove è possibile visitare il Santuario della Madonna di Tirano, Palazzo Salis, Palazzo Torelli, ma anche le Valli del Vanoi vicino Trento dove è possibile dedicarsi ad attività all'aperto: dal trekking alla pesca, dalla canoa al parapendio. La classifica è davvero articolata e tra le varie location meritano una menzione anche: Porto Venere, scritto anche come Portovenere, un comune italiano della provincia della Spezia in Liguria considerato il più piccolo della provincia spezzina e Sperlonga, è un comune italiano della provincia di Latina tra i borghi più belli d'Italia.

La classifica delle 25 località più economiche del 2024

Ecco la classifica completa con le 25 mete più economiche dove trascorrere un weekend nel 2024 da Nord a Sud in Italia: