10 piante che assorbono l'umidità in casa: guida stanza per stanza
Le piante da interno possono offrire un aiuto naturale per diminuire l’umidità presente negli ambienti domestici. Alcune specie, infatti, sono in grado di assorbire parte dell’acqua presente nell’aria e risultano particolarmente utili nelle stanze poco illuminate o con scarsa esposizione al sole. Inserire alcune piante negli spazi interni può contribuire a migliorare il microclima della casa. In questo modo si può ridurre l’umidità in eccesso senza ricorrere continuamente a dispositivi elettrici come il deumidificatore.
Quali piante assorbono l'umidità in casa? La guida
Molte piante da interno possono aiutare a ridurre l’umidità negli ambienti domestici, perché alcune specie sono in grado di assorbire l’acqua presente nell’aria attraverso foglie e tessuti. Le piante provenienti da zone tropicali e molto umide sviluppano spesso questa capacità, ma anche alcune specie originarie di ambienti aridi, come i cactus, riescono a immagazzinare l’umidità presente nell’atmosfera.
Tra le più conosciute c’è il giglio della pace, una pianta molto diffusa negli appartamenti che assorbe l’umidità dalle foglie e cresce bene anche con poca luce. Tuttavia è bene ricordare che può essere tossica se ingerita da bambini o animali domestici. Anche la felce di Boston è molto utile perché appartiene alle epifite, piante che assorbono acqua e nutrienti direttamente dall’aria e che preferiscono luce indiretta e un ambiente caldo.
Nello stesso gruppo rientrano anche le orchidee, eleganti e decorative, che catturano l’umidità dall’ambiente circostante per nutrirsi. Un’altra pianta molto apprezzata è il falangio, conosciuto anche come pianta ragno, resistente e semplice da curare, ideale per chi non ha molta esperienza con il giardinaggio. Questa pianta cresce bene anche con poca luce ed è perfetta per ambienti come cucina o bagno.
L’edera è un’altra soluzione efficace, perché oltre a essere decorativa aiuta a contrastare l’umidità e può contribuire a limitare la formazione di muffa sulle pareti. La palma di bambù, grazie alla traspirazione delle foglie, favorisce un equilibrio naturale dell’umidità nell’aria rendendo l’ambiente più confortevole. Molto particolare è la tillandsia, chiamata anche pianta dell’aria, che non necessita di terra e assorbe tutta l’acqua direttamente dall’atmosfera.
Anche l’aloe vera, oltre alle sue proprietà benefiche per la pelle, contribuisce a mantenere stabile il livello di umidità negli ambienti domestici. Infine la dracena, pianta tropicale molto elegante, aiuta a regolare il microclima della casa grazie alla traspirazione delle sue foglie e si adatta facilmente alla luce indiretta.
Dove mettere in casa le piante deumidificanti?
Scegliere la pianta adatta è importante, ma anche collocarla nel posto corretto della casa può fare una grande differenza nel controllo dell’umidità. Il bagno, ad esempio, è spesso l’ambiente più umido a causa del vapore prodotto da docce e vasche, quindi è meglio optare per piante che sopportano bene l’umidità e la luce limitata, come la felce di Boston, il falangio o le orchidee. In questi spazi è preferibile evitare piante grasse come cactus o aloe, che in ambienti poco illuminati e molto umidi possono soffrire.
Anche la cucina è un luogo dove si forma facilmente condensa durante la preparazione dei cibi, e qui l’edera può essere particolarmente utile perché riesce ad assorbire l’umidità che si accumula vicino alle pareti. Il giglio della pace è un’altra pianta adatta alla cucina, purché venga posizionata lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
Nelle stanze come il soggiorno o la camera da letto, dove si passa molto tempo, è consigliabile scegliere piante con molte foglie come la palma di bambù o la dracena. Una maggiore superficie fogliare aiuta infatti a regolare meglio l’umidità presente nell’aria. In questo modo le piante non solo decorano la casa, ma contribuiscono anche a creare un ambiente più equilibrato e piacevole da vivere.