Halloween, la zucca è anche un ottimo alleato contro il colesterolo alto (e non solo)

Mancano pochi giorni ad Halloween e, mentre le abitazioni si vestono a festa, in cucina non possono mancare i tipici piatti a base di zucca. Per molte persone la zucca è un ortaggio dal sapore unico e delizioso, ma pochi sanno che è anche in grado di apportare tanti benefici all’organismo, tra cui una riduzione del colesterolo LDL (quello cosiddetto "cattivo"). Insomma, spazio alla fantasia in cucina con l'obiettivo di godersi le varie tipologie di zucca per fare il pieno di vitamine, minerali e omega 3.

Benefici per tutto l'organismo

Anzitutto, la zucca è un alimento perfetto per chi intende seguire una dieta dimagrante perché è povera di calorie (appena 26 kcal per 100 grammi di prodotto) pur essendo ricca di nutrienti. È in grado di potenziare il sistema immunitario, favorire la salute del cuore, ha una funzione antiossidante in quanto riduce la formazione di radicali liberi e possiede una spiccata azione diuretica.

Già di per sé tutte queste caratteristiche sono sufficienti per suggerire di inserire la zucca nella dieta, soprattutto durante l'autunno. Tra le sue peculiarità, però, quella più utile per il nostro organismo riguarda la colesterolemia. Infatti, grazie agli omega 3 aiuta a ridurre il colesterolo del sangue e ad abbassare la pressione arteriosa.

Tutto questo la rende un ottimo alleato del cuore, in quanto valori elevati di LDL sono considerati un fattore di rischio per molte malattie cardiovascolari, inclusi anche eventi acuti come infarto e ictus. Ovviamente, i benefici si possono verificare solamente se a un consumo regolare di zucca (sempre senza esagerare con le quantità) si aggiungono uno stile di vita sano e una dieta equilibrata.