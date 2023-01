La zebra e il suo cucciolo: la nascita a 300 metri dai leoni. VIDEO

Immagini rarissime, riprese nella riserva naturalistica di Masai Mara, in Kenya: una zebra dà alla luce un cucciolo nel mezzo di una radura. Il parto è durato poco meno di 20 minuti, e il neonato si è subito alzato ritto sugli zoccoli: “All’inizio dell’anno, se arriva una pioggia leggera, l’erba fresca sembra stimolare le zebre a partorire, ma è molto raro vederlo”, ha spiegato Paul Goldstein, fotografo britannico e guida naturalistica che ha scattato le incredibili immagini.

La nascita del cucciolo di zebra e i leoni

Il video è stato ripreso “con lenti a lunga distanza, la situazione era già abbastanza delicata sia per la madre che per il cucciolo senza avere anche turisti intorno che attirassero l’attenzione”, ha spiegato Goldstein. A 300 metri di distanza, infatti, un branco di leoni stava controllando l’area alla ricerca di prede ma non ha visto la mamma zebra con il cucciolo: se li avessero notati, la neofamiglia non avrebbe avuto scampo: “Una zebra adulta è un avversario formidabile per un leone, ma non un cucciolo”, ha detto Goldstein. “È successo tutto a 500 metri dal campo, e di notte abbiamo sentito i leoni mangiare”: per fortuna però mamma zebra e il suo cucciolo si erano già messi in salvo.