Dove andare nel weekend di metà giugno?

Le temperature miti e le belle giornate sono sicuramente due elementi che invogliano molti di noi a concedersi un breve soggiorno al mare o immersi nella natura. Per staccare la spina, in attesa delle più lunghe vacanze estive, possono bastare anche due soli giorni. Ecco allora qualche idea su dove andare per trovare il meritato relax nel fine settimana di metà giugno.

Weekend 14-15 giugno: dove andare?

Sole, mare e natura, ma anche tanto meritato relax: sono questi gli "ingredienti" che rendono perfetto un viaggetto da concedersi nel fine settimana centrale di giugno.

L'estate è ormai alle porte e già la prossima settimana - con il solstizio d'estate - daremo il benvenuto alla stagione più calda dell'anno. In molti casi le temperature sono già piacevoli per una breve vacanza che non veda solo mare e spiaggia, ma anche qualche escursione nella natura o un tour alla scoperta delle tante città d'arte italiane. Siete a corto di idee? Noi abbiamo selezionato per voi alcune possibili destinazioni perfette per un viaggetto in questo fine settimana di giugno.

Weekend al mare, dalla Costiera Amalfitana alla costa ligure

Coloro che vogliono lasciarsi alle spalle le frenetiche giornate di lavoro e concedersi un fine settimana rilassante al mare, troveranno senza dubbio la loro meta ideale sulle coste italiane. Con oltre 7.600 km di coste, il Bel Paese è uno dei paradisi più ambiti dagli amanti del mare. Le regioni del Sud possono contare sulla straordinaria bellezza di paesaggi da sogno - come quelli offerti dalla Costiera Amalfitana - ideali per gli amanti della natura incontaminata e del mare cristallino.

Una breve vacanza da queste parti potrebbe essere l'occasione perfetta per scoprire le spiagge di Positano o le maestose ville dai belvedere mozzafiato di Ravello, ma anche i tanti monumenti di Amalfi o le maioliche di Vietri sul Mare.

Nell'Italia centrale troviamo invece la Riviera del Conero - nelle Marche - che offre un tripudio di colori che spaziano dal bianco della falesia, al verde del monte e al blu del mare. La scelta è davvero molto ampia, ed è possibile dirigersi verso le spiagge attrezzate di Portonovo, Sirolo o Numana oppure puntare su lidi più selvaggi, come Mezzavalle e le Due Sorelle.

Chi vuole abbinare una giornata di mare alla scoperta di borghi incantevoli, potrà invece programmare un fine settimana a Sperlonga, un luogo quasi magico lungo la Riviera di Ulisse in provincia di Latina. Considerato uno dei borghi più belli d’Italia, vanta immense spiagge dalla sabbia dorata e un mare dalle mille tonalità, ma anche monumenti di grande valore artistico. Qui si trova infatti la Grotta di Tiberio, un antro che racchiude gruppi scultorei ispirati al mito di Ulisse.

È parte integrante della Villa dell’Imperatore Tiberio, visitabile attraverso il Museo Archeologico Nazionale di Sperlonga. Chi invece vuole unire al relax della spiaggia anche il divertimento della movida notturna, potrà scegliere l'Emilia Romagna. Rimini è senza dubbio la capitale del divertimento italiano e, se anche l'alta stagione non è ancora iniziata, propone già numerosi eventi che animano le serate di giugno.

Spostandoci un po' più a Nord troviamo invece la costa ligure, che si distingue per l'elevato numero di Bandiere Blu 2024 ed è considerata la "regina" d'Italia dagli amanti del mare. Come rinunciare al richiamo delle bellissime Cinque Terre o di Varigotti, celebre anche per il piccolo borgo fatto di case colorate, che richiamano alla mente l'architettura arabeggiante?

Fine settimana di metà giugno, le sagre

Il mese che celebra l'arrivo dell'estate è anche famoso per le numerose sagre che animano il nostro Paese. In questo fine settimana sono molte quelle che celebrano lo street food: da Cannobio - nella splendida cornice del Lago Maggiore nel Verbano-Cusio-Ossola - a Gerenzano, in provincia di Varese. Le occasioni di perdersi tra profumi e sapori del "cibo di strada" non mancano, e un altro imperdibile appuntamento arriva dal Festival di Filacciano, in provincia di Roma.

A San Pietro Apostolo in Calabria si svolge invece in questo weekend la Sagra della Ciliegia, perfetta per coloro che amano questi piccoli frutti ma anche per chi non vuole perdersi un tour alla scoperta dell'artigianato locale e di prodotti tipici.