Weekend di Carnevale: tutti gli eventi da non perdere

Carnevale 2025: sono tante e variagate le proposte per trascorrerlo al meglio in Italia. Diversi gli eventi a tema Carnevale con carri e feste, ma anche spettacoli assolutamente da non perdere. Ecco una lista con tutti gli eventi con le date!

Carnevale 2025, in Italia il più famoso è quello di Venezia

Il Carnevale 2025 quest'anno si festeggia martedì 4 marzo, il cosiddetto martedì grasso, mentre il Carnevale del Rito Ambrosiano sarà festeggiato il giorno 8 marzo. Tra gli eventi imperdibili c'è sicuramente il Carnevale di Venezia che quest'anno si festeggia dal 14 febbraio al 4 marzo 2025. Si tratta di uno degli eventi più famosi d'Italia che si svolge ogni anno nella splendida città lagunare attirando l'attenzione di milioni di visitatori. Vie, calli di Venezia si trasformano in un via vai di gente mascherate, ma anche di vestiti settecenteschi che fanno davvero sognare. Il tema del Carnevale 2025 di Venezia sono i 300 anni di Giacomo Casanova.

Durante i weekend di Carnevale spazio a parate, ma anche esibizioni, spettacoli di maghi e trampolieri per regalare a grandi e piccini momenti di grande spensieratezza. Da non perdere poi lo spettacolo delle luci sull'acqua dal titolo "Giacomo. Una storia d’amore". E ancora: da segnalare anche il Volo dell'Angelo che si terrà domenica 23 febbraio 2025 in Piazza San Marzo.

Carnevale 2025 in Italia: da quello di Ivrea a quelli di Viareggio e Putignano

Tra gli eventi di Carnevale 2025 da non perdere in Italia c'è anche il Carnevale di Ivrea in programma dal 1 al 4 marzo 2025. Si tratta del Carnevale più antico e storico d'Italia che ha delle radici legate all'epoca napoleonica e è famoso anche per la "battaglia delle arance". Leggenda narra che Violetta, la figlia di un mugnaio, si ribellò allo ius primae noctis impostole dal barone che governava le terre di Ivrea, uccidendolo con la sua stessa spada. Quel gesto diede vita ad una rivolta popolare che liberò la città. Per questo motivo, nel giorno del Giovedì Grasso, tutti i cittadini e i visitatori scendono in strada con il cappello rosso simbolo della Rivoluzione Francese, che rappresenta la piena adesione alla rivolta. Tra i momenti da non perdere il Corteo Storico con spettacoli di mangiafuoco, ballerini, saltimbanchi e i 52 carri che animano le strade del centro cittadini.

Da Ivrea a Verona dove si festeggia il Carnevale con una delle sfilate più antiche d'Europa con la maschera del Papà del Gnoco che risale al 500 e il Venardì Gnocolar che quest'anno si celebra il 28 febbraio con la parata dei carri allegorici.

E ancora il Carnevale di Cento, l'unico ad essere gemellato con quello di Rio De Janeiro in Brasile, che vedrà sfilare gli allegorici carri il 16 e 23 febbraio, ma anche 2, 9 e 16 marzo. Non mancheranno grandi ospiti tra cui quest'anno ci sono Dargen D’Amico e Mr. Rain.

Tra gli eventi di Carnevale 2025 impossibile non menzionare quello di Viareggio che va in scena da 151 anni. Anche quest'anno sono 23 le ditte di artigiani che hanno realizzato i carri che sfileranno per le strade fino al 4 marzo regalando giornate all'insegna del divertimento e del buon umore.

Infine il Carnevale di Putignano tra i più antichi d'Europa e tra i più amati del Sud Italia. Non solo, è molto lungo, visto che ha inizio dal 26 dicembre con la Festa delle Propaggini che dura fino al Martedì Grasso con la sfilata finale dei carri. La chiusura del Carnevale è suggellato dai 365 rintocchi della Campana dei Maccheroni.