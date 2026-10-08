FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Weekend alla scoperta dell'Italia segreta: cosa vedere alle Giorn...

Weekend alla scoperta dell'Italia segreta: cosa vedere alle Giornate Fai d'Autunno 2026

Sabato 10 e domenica 11 ottobre tornano le Giornate Fai d’Autunno: aperti oltre 700 tesori nascosti in Italia.
Viaggi8 Ottobre 2026 - ore 15:10 - Redatto da Redazione Meteo.it
Viaggi8 Ottobre 2026 - ore 15:10 - Redatto da Redazione Meteo.it
InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google

Nel secondo fine settimana di ottobre si rinnova l'appuntamento con la quindicesima edizione delle Giornate FAI d'Autunno, storico evento dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico nazionale.

Nel corso della manifestazione oltre settecento siti straordinari sparsi in ben trecentocinquanta comuni italiani renderanno accessibili le proprie meraviglie artistiche e architettoniche. Visitatori e appassionati potranno così esplorare residenze storiche, edifici di culto, splendidi parchi ed esclusive dimore private normalmente precluse alle visite ordinarie.

Giornate Fai d'Autunno 2026, cosa vedere in Italia

La nuova edizione delle Giornate FAI d'Autunno si estende a tutto il territorio nazionale offrendo un programma ricco di siti monumentali, complessi ecclesiastici, castelli e aree naturalistiche normalmente chiuse al pubblico.

L'evento di quest'anno pone un accento particolare sulla maestria manifatturiera e sull'eccellenza artigianale italiana, proponendo oltre 75 percorsi dedicati a laboratori storici e tradizioni produttive d'eccezione.

Tra le tappe più significative spiccano il Polo delle Arti a Napoli con la sua celebre porcellana, l'Atelier Ricci di Lucca e la sede del MAE Museum a Fiorenzuola d'Arda. La Calabria valorizza la creatività d'impresa con il Lanificio Leo e il Parco Rubbettino, mentre in Piemonte la storica Fabbrica Leone apre le porte al pubblico di Collegno. Nella Capitale la manifestazione consente di esplorare le architetture di Palazzo Piacentini e gli straordinari allestimenti scenografici della rinomata Attrezzeria Rancati.

L'edizione segna inoltre l'esordio del comune di Polignano a Mare, che apre per la prima volta uno dei suoi monumenti più emblematici nel centro storico. I visitatori potranno varcare la soglia del prestigioso Palazzo Miani, una dimora nobiliare edificata nel Quindicesimo secolo e arricchita nel tempo da eleganti trasformazioni architettoniche.

Il percorso di visita guida il pubblico tra lo scalone monumentale del Settecento, la loggia interna e i maestosi saloni affrescati del piano padronale. L'accesso a questo straordinario patrimonio rispetterà gli orari mattutini e pomeridiani per l'intero fine settimana, con partenze scaglionate a intervalli regolari.

Giornate Fai d'Autunno 2026, come partecipare

L'accesso ai percorsi culturali dell'iniziativa prevede un'offerta volontaria destinata a finanziare le campagne di salvaguardia e tutela promosse dalla Fondazione sul territorio. Coloro che scelgono di tesserarsi direttamente all'ente benefico beneficiano di corsie preferenziali per evitare le attese e dell'opportunità di esplorare beni ad accesso esclusivo.

L'edizione autunnale della manifestazione si avvale dell'alto patrocinio concesso dal Ministero della Cultura, operando in stretta sinergia con il Ministero dell'Istruzione per coinvolgere il mondo scolastico. Importante risulta anche il contributo della Rappresentanza italiana della Commissione europea, partnership che intende accendere i riflettori su 50 complessi monumentali riqualificati grazie ai fondi comunitari.

Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Autunno con i bambini: 4 idee per viaggi sostenibili in famiglia
    Viaggi7 Ottobre 2026

    Autunno con i bambini: 4 idee per viaggi sostenibili in famiglia

    Dove andare in autunno con i bambini? Quattro idee per viaggi sostenibili in famiglia tra treni, borghi e natura in Italia.
  • Bagagli a mano e rimborsi, cambiano le regole Ue: cosa devono sapere i passeggeri
    Viaggi6 Ottobre 2026

    Bagagli a mano e rimborsi, cambiano le regole Ue: cosa devono sapere i passeggeri

    Nuove linee guida per i viaggi in aereo dal prossimo anno: cosa cambia per il bagaglio a mano, risarcimento e overbooking.
  • GoldenPass Belle Époque, un viaggio d'altri tempi nel cuore della Svizzera: i prezzi
    Viaggi6 Ottobre 2026

    GoldenPass Belle Époque, un viaggio d'altri tempi nel cuore della Svizzera: i prezzi

    Il GoldenPass Belle Époque offre un imperdibile viaggio autunnale tra i paesaggi della Svizzera: i prezzi.
  • Passaporti più potenti del mondo 2026: quali permettono di viaggiare senza visto
    Viaggi2 Ottobre 2026

    Passaporti più potenti del mondo 2026: quali permettono di viaggiare senza visto

    Quali sono i passaporti più potenti al mondo per viaggiare nel 2026 senza visto? Scopriamo la classifica.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: domenica 11 migliora il tempo. Aria più fresca ovunque!
Tendenza8 Ottobre 2026
Meteo: domenica 11 migliora il tempo. Aria più fresca ovunque!
La tendenza meteo da domenica 11 ottobre vede tempo in miglioramento con clima autunnale anche al Sud. Lunedì 12 non si escludono nuovi temporali
Meteo: weekend al via con atmosfera instabile al Sud. Clima autunnale
Tendenza7 Ottobre 2026
Meteo: weekend al via con atmosfera instabile al Sud. Clima autunnale
La tendenza meteo per il weekend vede ancora poca instabilità al Sud sabato 10, mentre domenica 11 il tempo migliora ovunque. Clima più fresco.
Meteo: nei prossimi giorni maltempo potenzialmente critico. I dettagli
Tendenza6 Ottobre 2026
Meteo: nei prossimi giorni maltempo potenzialmente critico. I dettagli
La tendenza meteo per i prossimi giorni vede il transito di una perturbazione ben organizzata, con rischio di fenomeni violenti e criticità.
Mediaset

Ultimo aggiornamento Giovedì 08 Ottobre ore 17:07

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154