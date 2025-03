Voli, nuove regole dal 1° aprile: un prodotto sarà vietato per moltissime compagnie aeree

Novità in arrivo dal 1 aprile per chi viaggia in aereo. Le compagnie aeree hanno comunicato l'introduzione di nuove regole per garantire la massima sicurezza per tutti i viaggiatori. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Cosa cambia dal 1 aprile 2025 per chi viaggia in aereo?

Dal 1 aprile 2025 sono previste delle nuove regole di sicurezza per chi viaggia a bordo degli aerei. In particolare è stato introdotto da tantissime compagnie asiatiche un divieto che riguarda il trasporto di un prodotto a bordo dei velivoli. Il motivo? Semplice l'incendio scoppiato a bordo di un volo A321 della compagnia Air Busan; un'ora di paura per ben 169 passeggeri e 7 membri dell'equipaggio, visto che è stata necessaria un'ora per spegnere le fiamme di un incendio divampato per lo scoppio di una power bank.

Per chi non le conoscesse la power bank è una batteria esterna che può essere caricata tramite un cavo USB da una fonte di alimentazione come un computer portatile o un caricatore a parete. Durante il volo lo scoppio di una power bank ha fatto divampare un incendio che ha messo in pericolo la vita di tutti i passeggeri e dell'equipaggio. Per questo motivo diverse compagnie asiatiche hanno deciso di vietare il trasporto di power bank a bordo dei voli.

Power bank vietata dal 1 aprile 2025 in volo: cosa cambia?

Il nuovo divieto sarà effettivo dal 1 aprile per le seguenti compagnie: EVA Air, China Airlines, Tiger Airways e Singapore Airlines. Attenzione dal 1 aprile le power bank non potranno più essere portate a bordo di un aereo né nel bagaglio da stiva né tantomeno in quello a mano.

Non solo, EVA Air, STARLUX Airlines, China Airlines, Tigerair Taiwan, UNI Air e Mandarin Airlines hanno vietato anche l'imbarco di batterie di riserva al litio. Chi volesse trasportarle con sé dovrà munirsi di specifici sacchetti di plastica sigillati e tenerle addosso, mettendo un nastro isolante sulle porte di ricarica. Assolutamente vietato l'utilizzo in volo, mentre sarà consentito trasportare solo dispositivi sotto i 100Wh, mentre quelli tra 100 e 160Wh richiederanno un’autorizzazione specifica.