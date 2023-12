Meteo Vigilia di natale, Natale e Santo Stefano 2023. Ecco come sarà il tempo sull’Italia

La settimana che precede il Natale è nel segno dell'alta pressione con sole, clima mite e temperature di 6-7° superiori alla media. Il zero termica sulle Alpi raggiunge quota 3500 metri. Che tempo farà il giorno della Vigilia, di Natale e Santo Stefano? Ecco le previsioni.

Meteo Italia, le previsioni dei giorni che precedono il Natale 2023

Mancano pochi giorni al Natale e l'Italia vive una condizione climatica mite e dal sapore primaverile. Sole e bel tempo lungo tutto lo stivale con temperature ben superiori ai valori del periodo complice la presenza di un vortice di alta pressione. Tempo stabile e clima decisamente mite lungo tutto lo stivale con lo zero termico che sulle Alpi si mantiene alla quota dei 3500 metri. Tra mercoledì 20 e giovedì 21 dicembre però l'anticiclone inizierà ad indebolirsi complice il passaggio di una debole perturbazione, la n.6 di dicembre che determinerà un lieve calo delle temperature e un aumento della nebbia il Val Padana. La tendenza meteo fino al giorno del Santo Natale delinea l'arrivo di un intenso e temperato flusso di correnti nord-occidentali che favorirà un clima senza piogge, freddo e nevicate.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di mercoledì 20 dicembre: nuvole al Nord nelle prime ore del mattino con schiarite in arrivo nel pomeriggio lungo le Alpi e regioni di Nord-Ovest. Anche al Sud alternanza di sole e nuvole con possibili piogge in Sicilia e Sardegna. Temperature massime in lieve calo e rischio di gelate nelle prime ore del mattino nelle pianure del Nord. Nella giornata di giovedì 21 dicembre nuvole al Sud e Sicilia con il rischio di qualche temporale sul Gargano. Nelle regioni del Nord cielo sereno o poco nuvoloso con la presenza di nebbia sulla Val Padana. Non si escludono nevicate in alta quota. Le temperature in lieve flessioni, ma ugualmente su valori lontani dal clima invernale.

Meteo Italia, che tempo farà per Natale?

Assenza di piogge e neve in Italia nei giorni che ci portano al Natale. Le previsioni meteo di venerdì 22 dicembre, giorno del solstizio d'inverno, delineano l'arrivo di una nuova perturbazione, la n.7 del mese, che interesserà principalmente il Nord e le Alpi. Gli effetti si esauriranno molto presto e senza particolare danni visto che non sono previste piogge se non a ridosso dell'arco alpino e nel basso versante tirrenico. La giornata sarà molto ventosa per la presenza di forti venti di Maestrale che potrebbero anche sfiorare i 100 km/h. La temperature stabili con valori di gran lunga superiori alla media e un picco di 20° lungo i settori adriatici, ionici e isole maggiori.

Sabato 23 dicembre ancora una giornata ventosa per la presenza del Maestrale che soffierà sulle Isole e basso Tirreno. Non si esclude il rischio di mareggiate lungo le coste esposte. Non si segnalano piogge o rovesci significativi se non lungo i settori alpini più settentrionali e basso versante tirrenico e tra Calabria e Sicilia settentrionale. Le proiezioni meteo per la Vigilia e il giorno di Natale sono all'insegna di un clima stabile senza piogge e neve. Le temperature saranno ancora superiori alla norma, con clima relativamente mite.