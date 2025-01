Vietato gettare abiti nell’indifferenziato: dal 1° gennaio è scattato l’obbligo del riciclo dei rifiuti tessili

Novità in arrivo dal 1 gennaio 2025 per lo smaltimento dei vestiti ed indumenti usati che dovranno essere smaltiti in appositi contenitori. Non sarà più possibile gettare questa tipologia di "rifiuti" nell'indifferenziata. Si tratta di una importante novità che riguarda non solo l'Italia, ma tutti i paesi dell'Unione Europea.

Vestiti usati ed indumenti non potranno più essere gettati nell'indifferenziato: cosa cambia dal 1 gennaio 2025?

Il 2025 è iniziato con una serie di novità ed una di queste riguarda anche i rifiuti tessili. Durante la realizzazione e creazione di capi di abbigliamento e accessori, l'industria genera anche rifiuti tessili, ossia scarti e avanzi della produzione. Questi materiali non hanno utilità dopo la produzione di un capo e di conseguenza vengono scartati. Attenzione tra i rifiuti tessili rientrano anche indumenti usati o danneggiati che generalmente venivano gettati nei contenitori della raccolta indifferenziata.

Dal 1 gennaio 2025 cambia tutto, visto che questa tipologia di rifiuti dovranno essere smaltiti in appositi contenitori andando così a differenziarli da carta, plastica, vetro e metalli. Una decisione che coinvolge in primis l'Italia che fa da apripista rispetto ad altri stati dell'Unione Europa seguendo il Decreto Legislativo n. 116/2020. Il divieto di separare indumenti e vestiti usati e/o danneggiati dall'indifferenziato ha l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini, ma anche di riciclare i tessuti e fibre tessili dando loro nuova vita.

Non solo, tra i motivi che hanno spinto l'Unione Europea a introdurre questa normativa c'è anche la volontà di ridurre l'impatto ambientale che questa tipologia di rifiuti ha sull'ambiente. Basti pensare che i rifiuti tessili sono responsabili anche di una importante quota di emissioni globali di CO2 e di inquinamento delle acque. Dati alla mano: la produzione tessile determina dal 2% al 10% delle emissioni globali di anidride carbonica, mentre causa il 20% dell’inquinamento delle acque dolci senza contare l'inquinamento degli oceani per la presenza di microplastiche.

Rifiuti tessili, normativa 2025: multe per chi non rispetta i divieti

Dal 1 gennaio 2025, quindi, non sarà più possibile gettare nell'indifferenziata un vecchio jeans malconcio o una semplice t-shirt bucata, ma dovranno essere riposti in appositi contenitori che ogni Comune dovrà predisporre nel territorio favorendo così la sostenibilità nell’industria tessile e un’economia circolare. Gli abiti e vestiti danneggiati, una volta raccolti negli appositi contenitori, saranno sottoposti ad una serie di processi di trattamento e recupero. In caso di abiti in buone/ottime condizioni saranno predisposti al riutilizzo, mentre i capi danneggiati saranno riciclati.

Attenzione in caso di mancato rispetto della nuova normativa, ossia il divieto di gettare abiti e tessili usati nel bidone dell'indifferenziata, sono previste delle multe. I trasgressori, infatti, rischiano multe che possono arrivare fino a 2500 euro.