Viaggio sul Santa Claus Express, tra paesaggi innevati illuminati dall'aurora boreale fino al villaggio di Babbo Natale

Salire a bordo di un treno "magico" che permette di giungere fino a Rovaniemi, in Lapponia, nella città di Babbo Natale, è possibile. Il Santa Claus Express è pronto a regalare un sogno indimenticabile a grandi e piccini, tra paesaggi fiabeschi innevati che si aprono lungo il tragitto mostrando aurore boreali da togliere il fiato.

Santa Claus Express, il treno "magico" per la Lapponia

Chi ha sempre pensato che raggiungere il villaggio di Babbo Natale fosse un sogno impossibile dovrà ricredersi. Il Santa Claus Express esiste davvero ed è un treno notturno a due piani che parte da Helsinki - in Finlandia - e arriva fino a Rovaniemi per proseguire poi diretto a Kemijärvi, nella Lapponia finlandese.

Per raggiungere la città di Santa Claus impiega circa 15 ore, un viaggio decisamente "impegnativo" che però scorre veloce grazie ai tanti comfort che il treno offre. Scompartimenti comodissimi - tutti con connessione wifi - permettono ai viaggiatori del Santa Claus Express di trascorrere il tempo ammirando pittoreschi paesaggi che sembrano usciti da una fiaba, nei quali le aurore boreali colorano di mille tinte il bianco candore della neve. Chi lo desidera invece può prenotare la cuccetta e risvegliarsi al circolo polare artico, fresco e riposato per partire alla scoperta del villaggio di Babbo Natale. Proprio così, perché di cose da vedere a Rovaniemi ce ne sono davvero molte.

Alla scoperta del villaggio di Santa Claus

Appena scesi dal treno a Rovaniemi il viaggiatore si trova "catapultato" in un mondo parallelo, un luogo magico in cui il sole in estate non tramonta per settimane, e sembra "scordarsi" di sorgere in inverno.

Sarebbe impensabile trovarsi nella cittadina ufficiale di Santa Claus e non visitare la residenza di quel simpatico ometto con la barba bianca e vestito di rosso che ogni anno arriva sulla sua slitta a soddisfare la trepidante attesa dei più piccoli. La magia del villaggio di Santa Claus non investe solo i bambini, ma avvolge persone di ogni età.

Per arrivarci è necessario dirigersi verso il villaggio situato al Circolo Polare Artico, che dista circa 8 km dal centro di Rovaniemi. Il villaggio è meta di 500.000 turisti ogni anno e offre moltissime attrazioni, come escursioni, gite, soggiorni in hotel igloo e souvenir. Nel villaggio si trova anche l'ufficio postale di Babbo Natale, nel quale dal 1985 a oggi sono state recapitate oltre 18 milioni di lettere provenienti da tutto il mondo. Per un souvenir decisamente originale è possibile inviare da quest'ufficio una cartolina timbrata con l'annullo del circolo polare artico.

E perché non approfittarne per compiere un'impresa "storica", come attraversare la linea che delimita il Circolo Polare Artico? Chi deciderà di compierla potrà tornare a casa con un attestato che attesta questa memorabile esperienza.

Dov'è la casa originale di Babbo Natale?

Se raggiungere il villaggio di Santa Claus è stato semplice, trovare la casa originale di Babbo Natale potrebbe non esserlo affatto. Situata sulla misteriosa montagna di Korvatunturi - la montagna ad orecchio - è un luogo segretissimo. Ma Babbo Natale non poteva deludere i suoi piccoli fans che hanno affrontato un viaggio così lungo per raggiungerlo, e per essere più facilmente raggiungibile ha deciso di aprire - nel 1985 - un ufficio a Rovaniemi, divenuto sua residenza ufficiale dal 2010.

Per assaporare tutta la magia di Santa Claus poi è possibile visitare anche la foresta di Rovaniemi, dove si trova la fabbrica dei giocattoli di Babbo Natale e il suo centro di comando. Con un tour organizzato o privato è possibile percorrere quei sentieri che racchiudono un alone di mistero e magari - perché no - incontrare anche gli Elfi e vedere le magnifiche renne che ogni anno lo accompagnano in un viaggio volante per tutto il mondo.

Come viaggiare sui treni notturni Santa Claus Express

Il Santa Claus Express è un treno notturno a prenotazione obbligatoria, che permette di scegliere tra varie opzioni adatte a diversi budget: dal posto in un normale scompartimento alla cuccetta singola o matrimoniale, per arrivare fino alle camere private con bagno.

Maggiori informazioni sulle modalità di prenotazione e i costi del treno Santa Claus Express sono disponibili sul sito ufficiale.