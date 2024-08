Venere torna a essere la stella più luminosa della sera: come ammirarla

Venere - dopo la Luna e il Sole - è l’oggetto più luminoso del cielo, e con la sua presenza brillante, immersa nei caldi colori del crepuscolo, da sempre suscita curiosità e ammirazione. Tra qualche giorno Venere ci regalerà uno spettacolo celeste straordinario, tornando a essere una luminosa "Stella della Sera".

Il "cammino" di Venere, quando ammirarla

Dopo averci regalato una spettacolare congiunzione superiore il 4 giugno - quando Venere si è trovato perfettamente allineato a Terra e Sole e alla massima distanza da noi - il Pianeta ha iniziato il suo "cammino" spostandosi lentamente verso Est, (e allontanandosi dal Sole). Al pari della Luna, Venere mostra un ciclo completo di fasi, e possiamo osservarla durante il suo percorso piena, gibbosa, dicotoma o falcata, a seconda delle diverse posizioni che occupa rispetto alla Terra.

Proprio la sua posizione particolare tra la Terra e la nostra Stella fa sì che il Pianeta Venere possa apparire - nel corso del suo "cammino" - come stella del mattino o stella della sera, a seconda che appaia nel cielo prima dell’alba a est o dopo il tramonto a ovest. Ed è proprio quest'ultima situazione quella che sta per avvenire nel cielo d'agosto. Venere sta infatti emergendo con decisione dal crepuscolo, per riprendere così - dopo circa un anno - il suo ruolo di brillante "Stella della Sera".

Ad agosto torna la brillante "Stella della sera"

Venere è attualmente visibile subito dopo il tramonto a Ovest-Nord/Ovest, e presto il Pianeta offrirà uno spettacolo celeste straordinario.

Nonostante si presenti piuttosto basso all'orizzonte, fattore che può rendere difficile l’osservazione in presenza di ostacoli come alberi o edifici, il Pianeta sta gradualmente risalendo dal bagliore del tramonto. Nei prossimi giorni - in presenza di cieli sereni - potremmo ammirare il "gemello della Terra" in basso nel cielo orizzontale anche a occhio nudo.

A fine luglio il Pianeta si trovava a circa 9° di altezza al tramonto, ma nel corso di agosto lo vedremo alzarsi gradualmente nel cielo serale, e diventare visibile con maggiore facilità. Entro fine mese sarà possibile individuarlo a occhio nudo mezz'ora dopo il tramonto.

Il 4 agosto - con un cielo sereno e l’aiuto di un binocolo - sarà possibile individuare la luminosissima stella Regolo appena a sinistra di Venere, mentre la sera successiva l'astro si troverà sotto a Venere, illuminato da una sottilissima falce di luna crescente.

Venere continuerà a dominare il cielo anche nei mesi successivi, e la "stella della sera" ci accompagnerà anche a settembre - quando apparirà ancora più facile da individuare - e a ottobre, quando assumerà l'aspetto di un faro brillante nel cielo di Sud/Ovest, ben visibile anche agli osservatori meno esperti.

Entro la fine dell'anno Venere brillerà intensamente, e sarà visibile quasi 4 ore dopo il tramonto, offrendo così uno spettacolo scintillante nel cielo invernale. Il Pianeta raggiungerà la sua massima elongazione il 10 gennaio 2025, per poi visibile sia come "Stella della Sera" che come "Stella del Mattino" per un breve periodo a marzo.

Da aprile tornerà a brillare nel cielo all'alba, continuando il suo affascinante ciclo celeste.