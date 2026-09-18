Venere al massimo splendore oggi, 18 settembre: dove guardare e a che ora vedere il pianeta più luminoso

Occhi al cielo stasera, 18 settembre 2026. Venere raggiunge uno dei momenti più spettacolari dell'anno e appare come un punto luminosissimo poco sopra l'orizzonte occidentale.

A confermare l'appuntamento è direttamente la NASA, che nella sua guida astronomica di settembre indica proprio il 18 settembre come la data in cui Venere raggiungerà il massimo splendore della sua attuale apparizione serale.

Venere stasera 18 settembre 2026: a che ora guardare il cielo

Il momento migliore per cercare Venere sarà subito dopo il tramonto. Bisognerà rivolgere lo sguardo verso Ovest, possibilmente scegliendo un punto di osservazione senza edifici, montagne o alberi che impediscano di vedere la parte più bassa dell'orizzonte.

Venere sarà infatti molto luminoso, ma anche piuttosto basso nel cielo. La NASA spiega che il pianeta risalterà facilmente nel crepuscolo e sarà più luminoso di tutte le stelle circostanti. Proprio perché si trova relativamente vicino all'orizzonte, conviene non aspettare troppo dopo il tramonto per cercarlo.

In Italia l'orario esatto varia naturalmente a seconda della città. A Napoli, per esempio, il 18 settembre Venere tramonta intorno alle 20:10, mentre a Milano resta sopra l'orizzonte fino a circa le 20:22. In generale, quindi, la finestra migliore è quella compresa tra il tramonto e la prima parte del crepuscolo serale.

Quanto sarà luminoso Venere stasera?

Venere raggiungerà una luminosità di circa magnitudine -4,8, un valore eccezionalmente elevato. Per capire quanto sarà evidente nel cielo basta ricordare che Venere è normalmente, dopo Sole e Luna, già l'oggetto naturale più luminoso visibile dalla Terra.

Secondo EarthSky, il massimo tecnico della luminosità viene raggiunto intorno alle 23:00 UTC del 18 settembre, ma per chi osserva dall'Italia il momento utile resta quello immediatamente successivo al tramonto, quando il pianeta è ancora sopra l'orizzonte occidentale.

Perché Venere è così luminoso proprio adesso?

La particolare luminosità di Venere dipende dalla combinazione di due fattori. Il pianeta si trova relativamente vicino alla Terra e quindi il suo disco apparente è piuttosto grande. Allo stesso tempo, una parte sufficientemente ampia della superficie illuminata dal Sole è ancora rivolta verso di noi.

È proprio l'equilibrio tra dimensione apparente e fase di Venere a produrre quello che gli astronomi chiamano il momento di greatest brilliancy, cioè massimo splendore.

Osservandolo attraverso un telescopio, inoltre, Venere non apparirebbe come un disco completamente illuminato, ma con una evidente forma a falce, simile a quella che assume la Luna durante alcune delle sue fasi.

Servono telescopio o binocolo per vedere Venere?

No. Venere sarà perfettamente visibile a occhio nudo, condizioni meteorologiche permettendo. Anzi, dovrebbe essere uno degli oggetti più facili da individuare nel cielo serale.

Per osservarlo basterà:

guardare verso Ovest dopo il tramonto ;

; scegliere un luogo con l'orizzonte occidentale libero;

evitare, quando possibile, edifici molto alti o altri ostacoli;

cercare il punto estremamente luminoso presente nella zona del tramonto.

Non occorre trovarsi necessariamente lontano dalle città: la luminosità di Venere è tale da renderlo visibile anche in presenza di un certo inquinamento luminoso.

Venere resterà visibile nelle prossime sere?

Sì, ma la situazione cambierà rapidamente. Venere continuerà a essere visibile nel cielo serale ancora per alcune settimane, ma si troverà sempre più vicino apparentemente al Sole e diventerà progressivamente più difficile da osservare dopo il tramonto.

Il pianeta si sta infatti avvicinando alla sua congiunzione inferiore, prevista intorno al 23-24 ottobre 2026, quando passerà tra la Terra e il Sole dal nostro punto di vista. Successivamente Venere abbandonerà il cielo della sera e tornerà gradualmente a essere osservabile prima dell'alba.

Sarà davvero l'ultima occasione per vedere Venere prima del 2027?

No. È importante precisarlo. Quella del 18 settembre è la massima luminosità della sua attuale apparizione serale, ma Venere tornerà protagonista già entro la fine del 2026.

Dopo il passaggio vicino al Sole di ottobre, il pianeta riapparirà infatti nel cielo del mattino e raggiungerà un nuovo periodo di grande luminosità nel corso di novembre 2026.

L'evento di stasera resta però particolarmente interessante perché rappresenta il momento migliore per osservare Venere al massimo splendore nel cielo serale durante questa fase del suo ciclo.

Venere stasera in Italia: dove bisogna guardare

La risposta è semplice: verso Ovest, subito dopo il tramonto. Se il cielo sarà sereno, Venere dovrebbe apparire come un punto bianco estremamente brillante, impossibile da confondere con una stella.

La finestra osservativa non sarà molto lunga, perché il pianeta tramonterà relativamente presto. Per questo il consiglio è di iniziare a cercarlo non appena il Sole sarà scomparso sotto l'orizzonte, lasciando trascorrere qualche minuto affinché il cielo inizi a scurirsi.

Quella di venerdì 18 settembre 2026 è dunque una delle migliori occasioni dell'anno per alzare gli occhi verso il cielo e osservare, anche senza alcuno strumento specifico, Venere al massimo splendore.