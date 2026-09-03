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Luna del raccolto, cos'è e quando potremo vederla

Il 26 settembre 2026 il cielo si illuminerà regalando uno spettacolo suggestivo con la prima Luna Piena dell’autunno: ecco come osservarla.
Calendario3 Settembre 2026 - ore 15:57 - Redatto da Redazione Meteo.it
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A fine settembre il cielo regalerà uno degli appuntamenti più suggestivi dell’anno: la Luna Piena del Raccolto. Sabato 26 settembre 2026 il disco lunare apparirà completamente illuminato, dominando la volta celeste con il suo caratteristico splendore. L’evento cadrà a pochi giorni dall’equinozio d’autunno, avvenuto il 23 settembre, segnando simbolicamente il passaggio verso la nuova stagione.

Luna del raccolto, cos'è e quando potremo vederla

Il 26 settembre 2026 il cielo offrirà uno degli spettacoli più affascinanti dell’inizio dell’autunno: la Luna Piena del Raccolto. Il plenilunio arriverà infatti a pochi giorni dall’Equinozio d’Autunno, che cade il 23 settembre, rendendo questo appuntamento particolarmente suggestivo. La Luna apparirà luminosa sull’orizzonte già nelle prime ore della sera, creando condizioni ideali per essere osservata anche senza strumenti astronomici. Il nome “Luna del Raccolto” deriva da un’antica tradizione legata soprattutto al mondo agricolo e alle attività nei campi. In passato, infatti, il suo intenso chiarore permetteva ai contadini di disporre di diverse ore di luce naturale dopo il tramonto. Questa illuminazione aggiuntiva facilitava la raccolta delle coltivazioni estive proprio nel periodo in cui le giornate iniziavano ad accorciarsi.

La caratteristica principale di questo plenilunio è quindi la sua particolare vicinanza all’equinozio, che ne rafforza il significato simbolico legato al passaggio stagionale. Per alcuni giorni la Luna sorgerà poco dopo il tramonto del Sole, regalando serate caratterizzate da una presenza lunare particolarmente evidente. Il fenomeno rappresenta anche un interessante esempio del rapporto tra i movimenti della Luna e quelli della Terra durante l’anno. Il plenilunio di settembre sarà inoltre il decimo dei tredici previsti nel corso del 2026, un calendario insolito che comprende quindi una Luna Piena aggiuntiva. Questa situazione è possibile perché il ciclo lunare dura meno dell’anno solare, creando occasionalmente le condizioni per avere tredici pleniluni anziché dodici. 

I consigli per osservarla

La Luna Piena di settembre è conosciuta con numerosi nomi tradizionali, scelti nel corso dei secoli per raccontare i cambiamenti della natura durante il passaggio verso l’autunno. Tra le denominazioni più diffuse compaiono Luna del Mais, Luna d’Autunno, Luna delle Foglie Cadenti e Luna degli Amori, espressioni legate ai raccolti, alla vegetazione e ai ritmi della fauna. La sera del 26 settembre sarà possibile ammirare il nostro satellite poco dopo il tramonto, guardando verso la zona sud-orientale del cielo. Per osservarlo al meglio sarà preferibile scegliere un luogo lontano dalle luci artificiali e con una visuale ampia sull’orizzonte. Non serviranno particolari strumenti, perché la Luna sarà facilmente riconoscibile anche a occhio nudo se le condizioni meteorologiche saranno favorevoli. 

Il momento più spettacolare sarà quello della sua comparsa, quando il disco sembrerà sorprendentemente grande mentre si trova ancora vicino all’orizzonte. Si tratta della cosiddetta illusione lunare, un effetto percettivo che fa apparire la Luna più imponente rispetto a quando è alta nel cielo. Chi desidera osservare più dettagli potrà utilizzare anche un semplice binocolo, utile per distinguere crateri e vaste zone scure della superficie. La Luna resterà protagonista della notte, attraversando lentamente la volta celeste fino alle ore del mattino. Lo spettacolo terminerà con il suo tramonto verso Ovest, poco prima dell’alba del giorno successivo.

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Ultimo aggiornamento Giovedì 03 Settembre ore 16:29

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