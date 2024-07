Viaggi last minute, quali vantaggi offrono?

Sentiamo spesso parlare di viaggi last minute, come soluzione per una vacanza low cost. Ma in cosa consistono e quali vantaggi offrono? Possono davvero essere la miglior opzione per un soggiorno a basso prezzo?

Viaggi last minute, di cosa si tratta

Il termine anglosassone significa letteralmente "viaggi all'ultimo minuto" e racchiude tutte le caratteristiche di questo tipo di vacanza. In pratica si tratta di pacchetti turistici che consentono - a chi li sceglie - di usufruire di una vacanza a un costo molto inferiore al normale prezzo di mercato e alle compagnie di recuperare parte dei costi.

Com'è facile intuire, questo tipo di vacanza viene offerto all'ultimo momento, poco prima del viaggio, per "coprire" i costi di posti rimasti invenduti. Possono essere proposti dalle agenzie di viaggio fisiche, dalle compagnie di volo o dalle strutture ricettive, ma anche essere trovate su numerosi siti online specializzati proprio in queste formule di viaggio.

Vantaggi dei viaggi last minute

Quando parliamo di vantaggi delle offerte last minute, il primo è sicuramente quello del prezzo. L'acquirente potrà infatti contare su un costo nettamente inferiore rispetto a quello tipicamente previsto per la tipologia di vacanza prescelta.

Ovviamente sarà necessario poter contare su una discreta flessibilità di giorni e orari, anche se ormai oggi - con una ricerca attenta e minuziosa - è possibile trovare un ampio ventaglio di proposte, con destinazioni nazionali o internazionali.

Da non sottovalutare poi l'aspetto "stress" che spesso accompagna l'organizzazione di una vacanza. Riuscire a coordinare i vari aspetti del viaggio con largo anticipo potrebbe influire negativamente sulla vacanza, facendoci giungere al momento della partenza stanchi e stressati. Con un viaggio all'ultimo minuto si riducono anche i tempi di pianificazione e di conseguenza le preoccupazioni correlate.

Destinazioni popolari per i viaggi last minute degli italiani

Quali sono le mete più scelte dagli italiani per una vacanza last minute? Tra le destinazioni più gettonate spiccano Sharm el Sheikh, Maiorca e Barcellona, ma anche Sicilia e Sardegna. Per un breve soggiorno al mare, che preveda 2/3 giorni di permanenza, molti connazionali scelgono la Spagna e la Grecia.

Tuttavia optare per una vacanza all'ultimo minuto potrebbe anche essere l'occasione perfetta per visitare luoghi meno conosciuti, o concedersi un viaggetto "fuori stagione" che possa offrire un’esperienza più autentica e tranquilla. Molti turisti apprezzano la possibilità di esplorare destinazioni non affollate da visitatori e di poter interagire con la cultura locale.