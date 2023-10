Vacanze green: l'Italia è la meta preferita dai turisti

I turisti italiani e stranieri sono sempre più attratti dalle vacanze sostenibili, all’insegna del rispetto della natura e della salvaguardia dei pianeta. Secondo una recentissima ricerca effettuata da Coldiretti, la meta preferita dai viaggiatori green è l’Italia, per merito dei paesaggi autentici e delle bellezze naturali che caratterizzano ogni angolo della nostra penisola. Tra passeggiate nei boschi, degustazioni di cibi tipici e borghi storici, le occasioni per una vacanza straordinaria non mancano.

La vacanza sostenibile in Italia

L’autunno è la stagione ideale dell’anno per le vacanze in mezzo alla natura, perché le temperature sono ancora piacevoli e i colori di questo periodo possono dare vita a paesaggi davvero suggestivi. Inoltre, c’è l’opportunità di assistere ad alcune attività tradizionali come la raccolta dell’uva e delle olive, godendosi poi dei pasti all’interno di agriturismi o ristoranti specializzati.

Del resto, l’attenzione verso il cibo e l’enogastronomia è parte integrante della cultura del nostro paese, come appare evidente anche dalle numerose sagre che ogni giorno caratterizzano le varie regioni.

Numeri alla mano, l’Italia conta 320 specialità Dop e Igp riconosciute a livello comunitario e 415 vini Doc e Docg. Da non sottovalutare anche tutte le bellezze paesaggistiche, come laghi, montagne, colline e borghi: si tratta di destinazioni perfette per chi ama l'attività fisica all'aria aperta o le terre incontaminate dall'attività antropica. Complessivamente, tra italiani e stranieri, è stata stimata una presenza di quasi 14 milioni di turisti nel 2023, con un impatto economico superiore ai 30 miliardi di euro.