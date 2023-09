Vacanze in autunno: il momento ideale per scoprire natura e città d'arte

L’autunno è la stagione della calma e del relax, il momento perfetto per intraprendere un viaggio rilassante con la famiglia o con gli amici. Proprio in questa parte dell’anno, infatti, i turisti sono molto meno numerosi e si possono visitare luoghi affascinanti senza dover sopportare lunghe code. Tra bellezze naturali, monumenti storici, esperienze culinarie e vacanze all’insegna dello sport, le possibilità sono davvero numerose.

Perchè andare in vacanza in autunno

Per molte persone con la fine dell’estate terminano anche le vacanze, ma settembre e ottobre sono i mesi perfetti per effettuare una gita fuori porta o un piccolo viaggio autunnale.

Anzitutto, i costi non sono così alti come a luglio e agosto: spesso si può riuscire a godersi una bella vacanza sfruttando qualche offerta last minute. Con l'ulteriore vantaggio che in molte zone d’Italia e d’Europa durante i mesi di settembre e ottobre le condizioni climatiche sono ancora molto buone. L’unico aspetto a cui prestare attenzione è il rischio di pioggia o maltempo, per questo è utile consultare le previsioni meteo prima di mettersi in viaggio.

Per gli amanti della natura, l'inizio della stagione autunnale è il momento perfetto per un’esperienza in vigna o per un tour gastronomico all’aria aperta. I giochi di luce con i colori dell’autunno rendono molto affascinanti i boschi, i vigneti e - più in generale - tutti gli spazi all'aperto.

Molto apprezzate in questo periodo sono anche le gite nelle città d’arte: lasciato alle spalle il grande caldo estivo, diventa molto più piacevole camminare e visitare piazze, chiese e altri monumenti.