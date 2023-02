Early booking: prenotare in anticipo le vacanze estive, per risparmiare

Anche se mancano ancora diversi mesi all’estate, c'è chi sta m già iniziando a fare qualche ricerca per evitare di farsi trovare impreparato quando si prospettano le offerte migliori per le vacanze. Sempre più compagnie di viaggi e tour operator, infatti, tendono a premiare chi si organizza per tempo, con sconti anche molto consistenti.

Perchè è importante prenotare in anticipo?

Si chiama early booking, letteralmente prenotare in anticipo, ed è una tendenza sempre più diffusa, soprattutto tra coloro che vogliono fare attenzione alle spese per le vacanze estive. Organizzare i viaggi e il pernottamento con largo anticipo, a conti fatti, permette di approfittare dei migliori sconti, magari assicurandosi qualche giorno di ferie e relax in più senza alcuna spesa aggiuntiva.

Dati alla mano, per garantirsi un buon risparmio bisognerebbe prenotare le vacanze con almeno 5 mesi di anticipo. Quindi se per esempio si intende organizzare una vacanza ad agosto la soluzione migliore consiste nel prenotare tra febbraio e marzo. Tutto questo permette anche di scegliere ogni attività con grande attenzione, senza ridursi all’ultimo momento e accontentarsi delle location rimaste disponibili.

Il risparmio economico non si concretizza solamente nella prenotazione degli alberghi e delle strutture per il pernottamento, ma anche per gli spostamenti (aereo, treno, traghetto ecc…), i ristoranti, i lettini e gli ombrelloni e tanto altro ancora.