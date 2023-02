Andare in vacanza per combattere l'insonnia: il nuovo trend dei viaggi

Si chiama sleep tourism, che in italiano si potrebbe tradurre in turismo del sonno, ed è la nuova tendenza dei viaggi che invita le persone a sfruttare le vacanze per vivere un’esperienza rilassante e staccare la spina per qualche giorno. Non a caso, sono sempre di più gli hotel e le strutture turistiche in giro per il mondo che propongono soluzioni innovative di questo genere, con l'obiettivo di favorire il riposo dei viaggiatori, magari aiutandoli anche a gestire i problemi di insonnia e di stress.

Che cos'è lo sleep tourism

La frenesia dei ritmi di vita porta molte persone a dormire sempre meno, con conseguenze negative dal punto di vista del benessere, sia fisico sia psicologico. L’obiettivo degli operatori del settore che si allineano ai princìpi dello sleep tourism è concedere ai clienti il giusto riposo e relax, in un ambiente e in un contesto realizzato appositamente per questo scopo.

Seguendo questo stile, vengono spesso messe a disposizione dei clienti delle stanze ampie e silenziose, con piccole "coccole" che rendono speciale il soggiorno e che aiutano a ritrovare il benessere emotivo. Qualche esempio? Dai diffusori di oli essenziali alla biancheria di lusso, passando per libri che offrono consigli utili su come risolvere i problemi di insonnia e musiche per sgomberare la mente dai problemi quotidiani. E ancora, alcune strutture offrono massaggi rilassanti, profumatori per ambienti, aromaterapia e sedute di meditazione con ipnoterapia per favorire il rilassamento del corpo e della mente.

Ma dov'è possibile trovare strutture di questo tipo? In realtà è molto più facile di quello che possa sembrare: sempre più albergatori, in Italia e in tutto il mondo, si stanno allineando a questo nuovo modello di turismo, tanto apprezzato soprattutto tra chi vive nelle grandi metropoli. Fino alle famose strutture alberghiere extra lusso di New York che mettono a disposizione dei clienti suite ampie fino a 280 metri quadrati, con una lunga serie di servizi allo scopo di migliorare il riposo notturno.

Strutture simili sono già presenti a Londra, a Parigi e in varie mete esotiche di tutto il mondo. Anche alberghi e hotel tradizionali si stanno attrezzando per andare incontro a queste nuove esigenze dei clienti.