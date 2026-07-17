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Vacanze estive: i 10 consigli degli infettivologi per un viaggio senza rischi

Dalle vaccinazioni alla prevenzione delle punture di zanzara e delle infezioni sessualmente trasmissibili: i consigli degli infettivologi per partire in sicurezza.
Salute17 Luglio 2026 - ore 18:51 - Redatto da Redazione Meteo.it
Salute17 Luglio 2026 - ore 18:51 - Redatto da Redazione Meteo.it

Con l'arrivo dell'estate cresce il numero di chi sceglie di trascorrere le vacanze all'estero, anche in destinazioni tropicali o extraeuropee, dove è importante prestare attenzione ai possibili rischi per la salute.

Gli specialisti ricordano che, sebbene l'Ebola non rappresenti attualmente un pericolo concreto per i turisti, la Dengue è invece una malattia sempre più diffusa in diversi Paesi e può essere prevenuta soprattutto proteggendosi dalle punture di zanzara. La Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali invita inoltre a informarsi prima della partenza sulle eventuali vaccinazioni e sulle misure di prevenzione consigliate.

Vacanze estive, i consigli degli infettivologi per un viaggio senza rischi

Prima di partire per un viaggio all'estero, soprattutto verso destinazioni tropicali o Paesi con particolari rischi sanitari, è consigliabile programmare tutto con largo anticipo e richiedere una consulenza presso un ambulatorio di Medicina dei Viaggi o un reparto di Malattie Infettive, dove è possibile ricevere indicazioni personalizzate e verificare l'eventuale necessità di vaccinazioni obbligatorie, come quella contro la febbre gialla, disponibile esclusivamente nei centri autorizzati del Ministero della Salute.

Gli infettivologi raccomandano inoltre di controllare che le vaccinazioni di routine siano aggiornate e di valutare, in base alla destinazione e alla durata del soggiorno, ulteriori immunizzazioni contro malattie come epatite A, febbre tifoide, meningite, colera, encefalite giapponese o rabbia.

Particolare attenzione va riservata anche alla malaria, per la quale il medico può prescrivere una terapia preventiva specifica, scelta in base all'area visitata e alle condizioni di salute del viaggiatore.

Per ridurre il rischio di infezioni trasmesse dalle zanzare, come Dengue e malaria, è importante utilizzare repellenti, dormire sotto zanzariere quando necessario e preferire ambienti climatizzati.

Nel bagaglio non dovrebbe mancare un piccolo kit di pronto soccorso con farmaci di uso comune, sali reidratanti, materiale per medicazioni e le eventuali terapie personali, senza dimenticare una polizza assicurativa che copra le spese mediche all'estero. Gli esperti consigliano anche di prestare attenzione all'alimentazione, consumando esclusivamente acqua imbottigliata, evitando il ghiaccio e limitando il consumo di alimenti crudi, in particolare pesce e frutti di mare.

Estate e infezioni sessualmente trasmesse, come viaggiare sicuri

Sul fronte della salute sessuale è fondamentale utilizzare sempre il preservativo per ridurre il rischio di infezioni sessualmente trasmissibili. Per chi presenta un'elevata esposizione al virus Hiv può essere indicata la profilassi preventiva (Prep), mentre dopo un rapporto a rischio è possibile ricorrere alla profilassi post-esposizione (Pep), da iniziare entro 72 ore e solo su prescrizione specialistica.

Gli infettivologi ricordano l'importanza della vaccinazione contro il Papillomavirus (Hpv), raccomandata sia alle donne sia agli uomini perché contribuisce a prevenire diverse forme di tumore correlate all'infezione.

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Ultimo aggiornamento Venerdì 17 Luglio ore 20:44

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