Caldo e afa: la regola del 6 per affrontare le giornate più calde dell’estate

Le temperature torride di questi giorni ci spingono a trovare rimedi per aiutare il nostro corpo ad affrontare il repentino innalzamento dei termometri. Tutto diventa più difficile, nel lavoro e nella vita quotidiana, e anche qualche semplice consiglio, come quelli contenuti nella regola del 6 elaborata da un chirurgo ortopedico, Paul Lee, possono aiutarci a sopravvivere a questa estate torrida.

6 regole per affrontare il grande caldo

I termometri sembrano non voler concedere tregua e i malori legati a disidratazione e colpi di calore aumentano. I soggetti più a rischio sono anziani e persone fragili, ma tutti possono soffrire troppo quando il caldo si fa particolarmente intenso.

Esistono dei rimedi per affrontarlo al meglio?Ecco un vademecum con sei regole, facili da ricordare, che possono davvero aiutare il nostro corpo a superare questo periodo torrido. Tutte ruotano intorno al consumo di acqua.

Idratarsi correttamente per combattere il caldo

Il primo accorgimento per combattere il gran caldo viene da una corretta idratazione. L'acqua rappresenta un sistema di climatizzazione interna per il nostro organismo e quando sudiamo molto i liquidi persi, se non reintegrati, fanno salire la temperatura corporea.

Quanta acqua dovremmo bere ogni giorno? L'Istituto superiore di sanità da come indicazione circa 1,5/2 litri al giorno per una persona adulta, che dovrebbe essere aumentata nei soggetti che sudano molto, lavorano all'aperto o fanno attività fisica. Una parte di liquidi arriva anche da frutta e verdura, ma la base rimane l'acqua nel bicchiere.

Bere la corretta quantità di liquidi non aiuta solo a prevenire malesseri come la pressione bassa o il mal di testa, ma mantiene in salute anche le articolazioni. Come ricorda il dottor Lee, la cartilagine è composta per il 70-80% da acqua. Non avendo vasi sanguigni propri, si nutre grazie al movimento del liquido all’interno dell’articolazione, come una spugna che si impregna e si strizza mentre ci muoviamo. Se quel liquido viene a mancare, le articolazioni diventano rigide e fanno male durante i movimenti.

La regola del 6 per combattere il caldo

Quali sono i 6 gesti da seguire quando fa caldo, secondo il dottor Lee? Per capire se siamo davvero idratati correttamente è importante:

1. Non passare più di 6 ore di giorno senza bere acqua

Anche se non avete sete, almeno un paio di bicchieri in ogni blocco di 6 ore.

2. Non passare più di 6 ore da svegli senza fare pipì

Se sono passate più di 6 ore e la vescica tace, probabilmente state bevendo troppo poco.

3. Controllare il colore dell’urina

Il riferimento è un giallo paglierino chiaro. Se diventa scura o ambrata, aumentate l’acqua.

4. Bere di più se sudate molto

Allenamento, spiaggia, lavoro all’aperto, mezzi affollati: in questi casi la regola del 6 è il minimo, non il massimo.

5. Limitare l’alcol, soprattutto nelle ore calde

Vino, birra e cocktail favoriscono la perdita di liquidi e sali. L’aperitivo va anche bene, ma alternate sempre con acqua.

6. Chiedere aiuto se compaiono segnali seri

Capogiri importanti, confusione, nausea, mancata minzione per molte ore sono motivo per sentire subito il medico o il 118.