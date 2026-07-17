FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Caldo estremo: a giugno +3% di mortalità tra gli over 65 in Itali...

Caldo estremo: a giugno +3% di mortalità tra gli over 65 in Italia

I dati: a giugno 2026, uno dei mesi più caldi di sempre, sono aumentati del 3% i decessi tra gli over 65.
Salute17 Luglio 2026 - ore 13:09 - Redatto da Redazione Meteo.it
Salute17 Luglio 2026 - ore 13:09 - Redatto da Redazione Meteo.it

Il Ministero della Salute ha confermato un aumento della mortalità del 3% tra gli over 65 nel mese di giugno 2026. Il caldo intenso e le temperature anomale hanno visto incrementare i decessi tra i soggetti più fragili e a rischio.

Caldo record, a giugno 2026 +3% di decessi tra gli over 65

Il mese di giugno 2026 è stato il più caldo mai registrato in Europa e di conseguenza anche in Italia. La conferma è arrivata dalle elaborazioni del programma Copernicus Climate Change Service (C3S) che ha sottolineato come a giugno 2026 la temperature media sia aumentata del +1,78% rispetto al periodo 1991-2020.

Dati allarmanti che trovano una seconda conferma in quelli condivisi dal Ministero della Salute che, dopo una cabina di regia dedicata al tema del caldo, ha comunicato come nel mese di giugno 2026 la mortalità tra gli over 65 sia aumentata del 3%.

Durante la riunione, infatti, sono stati studiati i dati raccolti del periodo dal 25 maggio al 30 giugno. Il mese di giugno 2026 è stato a livello mondiale il secondo più caldo di sempre a conferma del cambiamento climatico e del riscaldamento globale.

Una situazione sempre più rischiosa se consideriamo i dati giornalieri relativi alla mortalità che ha evidenziato come nel periodo 25 maggio - 30 giugno si è registrato un aumento del 3% della mortalità nella popolazione degli over 65 in Italia.

Caldo anomalo in Italia: le città sono sempre più a rischio

Le città italiane oramai sono sempre più calde con tanto di bollino rosso ed arancione comunicato dal Ministero della Salute nei bollettini quotidiani sulle ondate di calore. Tra le città più calde in assoluto c'è Torino che ha registrato 23 giorni di allerta meteo dal 25 maggio al 30 giugno. Nella città della Mole ha fatto davvero tanto caldo con un boom di richieste, oltre 1.000, al numero di pubblica utilità.

La terza ondata di calore del 2026 si farà sentire, intanto, ancora per qualche giorno con temperature roventi e un'afa diffusa anche nelle ore notturne. Basti pensare che nella giornata di sabato 18 luglio dovrebbero essere ben 19 le città italiane da bollino rosso che indica il livello massimo di allerta caldo.

InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google
Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Caldo e stanchezza, con il sudore perdiamo sali minerali: come reintegrarli
    Salute16 Luglio 2026

    Caldo e stanchezza, con il sudore perdiamo sali minerali: come reintegrarli

    Il sudore fa scivolare via i sali minerali dal nostro corpo, lasciandoci ancora più stanchi, soprattutto con il caldo torrido. Come reintegrarli?
  • Social, la stretta della Commissione Ue: stop agli under 13 e niente schermi fino ai 3 anni
    Salute15 Luglio 2026

    Social, la stretta della Commissione Ue: stop agli under 13 e niente schermi fino ai 3 anni

    La Commissione Europea dopo l'estate è pronta a studiare una proposta per vietare l'utilizzo dei social sotto i 13 anni.
  • Caldo e afa: la regola del 6 per affrontare le giornate più calde dell’estate
    Salute9 Luglio 2026

    Caldo e afa: la regola del 6 per affrontare le giornate più calde dell’estate

    Come affrontare le giornate afose e torride? Ecco una checklist con 6 regole utili per combattere il caldo.
  • Quanto può diventare calda un’auto parcheggiata al sole
    Salute8 Luglio 2026

    Quanto può diventare calda un’auto parcheggiata al sole

    Quanto può diventare calda un’auto parcheggiata al sole? In mezz'ora all'interno dell'abitacolo si possono raggiungere i 40 gradi. Ecco perché
Ultime newsVedi tutte
Meteo: tra 21 e 22 luglio fine del caldo estremo! In arrivo molti temporali: ecco dove
Tendenza17 Luglio 2026
Meteo: tra 21 e 22 luglio fine del caldo estremo! In arrivo molti temporali: ecco dove
La tendenza meteo per l'inizio della prossima settimana vede forti temporali in arrivo e fine del caldo estremo ovunque tra 21 e 22 luglio.
Meteo, stop all'ondata di caldo: aria più fresca in arrivo, ecco quando
Tendenza16 Luglio 2026
Meteo, stop all'ondata di caldo: aria più fresca in arrivo, ecco quando
Calo delle temperature a partire da lunedì 20 luglio al Nord ed entro giovedì anche al Sud. Venti settentrionali più freschi spazzeranno via l'afa. La tendenza meteo
Meteo, stop all'ondata di caldo: da domenica 19 luglio sensibile calo termico
Tendenza15 Luglio 2026
Meteo, stop all'ondata di caldo: da domenica 19 luglio sensibile calo termico
A partire dal 19 luglio si interromperà la lunga e intensa ondata di caldo afoso sull'Italia per l'arrivo di correnti relativamente più fresche e instabili. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 17 Luglio ore 16:37

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154