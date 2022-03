Vacanze di primavera 2022: ecco i 10 posti più belli e economici

Con i progressivi allentamenti delle restrizioni da Covid-19 è possibile tornare a programmare le vacanze e saranno molti coloro che sceglieranno di concedersi un periodo di pausa già a primavera. Ecco quali sono le località più gettonate per una vacanza da sogno e anche economica.

Vacanze di primavera 2022, i tour più suggestivi da fare nella mezza stagione

Le giornate si allungano e le temperature iniziano a farsi davvero gradevoli: dopo più di due anni trascorsi tra lockdown e restrizioni si torna a viaggiare e le mete imperdibili per questa primavera 2022 sono davvero moltissime. A selezionare le migliori per una vacanza low cost ci ha pensato SkyScanner, il famoso sito di prenotazioni di voli e viaggi, che ha stilato una sua classifica e nella top ten molte destinazioni sono italiane. Scopriamole insieme.

Mete per la primavera 2022: la classifica delle 10 destinazioni più belle per una vacanza low cost

Al decimo posto della classifica SkyScanner troviamo l'Andalusia, che con tutto il resto della Spagna del sud rappresenta un'ottima alternativa per chi vuole "staccare la spina" immergendosi in paesaggi ricchi di sole e arte.

Il nono posto della graduatoria spetta invece alla Croazia che, sebbene si presenti meno soleggiata, offre strutture ricettive a basso costo e luoghi imperdibili molto vicini al nostro Paese. Ottavo posto per le repubbliche baltiche, con Lettonia, Estonia e Lituania, destinazioni perfette per chi ama fare una vacanza immerso nella natura, con cornici rappresentate da coste spesso selvagge. Anche se la vicina guerra in Ucraina influenza oggi questi luoghi con l'eco drammatica del conflitto.

Dal settimo posto fino al gradino più alto del podio iniziamo a trovare località italiane. In settima posizione c'è la Liguria, una delle regioni italiane più amate e romantiche, poi l'Alto Adige che, dopo aver rappresentato la meta perfetta per gli appassionati degli sport invernali, permette di refrigerarsi con la piacevole temperatura d'alta quota.

Al quinto posto c'è l'Abruzzo, la destinazione ideale per chi vuole trascorrere un po' di tempo sul lungomare, senza rinunciare alle montagne e alle colline. Con il suo paesaggio variopinto l'Abruzzo riesce a soddisfare le preferenze di tutti.

Anche in quarta posizione troviamo una regione d'Italia: il Salento. Considerata una delle zone più belle della Puglia. Sole, mare, arte e accoglienza lo rendono una delle località più ambite per una vacanza dentro i confini nazionali e non solo. Questa piccola perla italiana è infatti sempre più presa d'assalto anche dal turismo internazionale ma, prenotando ora, si possono ottenere tariffe particolarmente vantaggiose.

Top ten destinazioni primavera 2022, le prime tre mete sono italiane

Eccoci arrivati al podio, con le prima tre località perfette per una vacanza di primavera 2022. Si tratta, come già anticipato, di tre mete italiane.

Al terzo posto c'è la Sardegna del sud e più precisamente tutta la zona di Cagliari. L'isola italiana offre un mare che non ha niente da invidiare ai più blasonati mari caraibici. Il capoluogo sardo ha inoltre migliorato notevolmente negli ultimi anni la sua offerta turistica.

Secondo gradino del podio per la Toscana, regione che sotto il profilo turistico non ha certo bisogno di presentazioni. Se gli appassionati delle città d'arte possono deliziarsi tra i monumenti della stupenda Firenze o della vicina Siena, chi sogna un soggiorno immerso nella natura potrà trovare nelle colline del Chianti il suo angolo di paradiso.

Eccoci giunti alla vetta della classifica: quale sarà la città più ambita per queste vacanze di primavera 2022? Ancora una volta nelle mete preferite troviamo una località italiana: si tratta delle isole Eolie. Con le loro spiagge colorate dalle incredibili sfumature del mar Mediterraneo e un'accoglienza da record le isole siciliane conquistano il la vetta della classifica.