Sarà un Natale all'insegna della montagna. Ad una settimana dall'arrivo delle festività natalizie milioni di italiani, nonostante la pandemia da Covid-19, non rinunceranno alle vacanze che saranno ancora una volta in Italia. A trionfare, dati alla mano, è la montagna con un vero e proprio boom di prenotazioni.

Vacanze di Natale 2021 in Italia: gli italiani scelgono la montagna

Il Coronavirus non è ancora sconfitto, ma questo Natale si preannuncia più sereno rispetto allo scorso anno. Il lockdown con tanto di zone rosse è fortunatamente solo un brutto ricordo e milioni di italiani non hanno alcuna intenzione di trascorrere le festività natalizie a casa. Sono 14 milioni i cittadini pronti a mettersi in viaggio di cui il 94.6% trascorrerà le vacanze in Italia. Solo il 5.4% varcherà i confini esteri nonostante la presenza di forti restrizioni legate alla variante Omicron del Covid-19. Anche per il giorno di Capodanno il 97% degli italiani festeggerà l'ultimo giorno del 2021 in Italia, mentre solo il 3% ha prenotato un viaggio all'esterno. Tra le location più richieste di questo Natale 2021 c'è la montagna che ha collezionato un vero e proprio boom di richieste con il 25,9% di prenotazioni. Seguono le città italiane con il 25.4%, le città d'arte con il 20% e quelle di mare con il 14%.

Per la vigilia di Capodanno, invece, gli italiani sono pronti a brindare in città diverse da quelle dove hanno la residenza per il 44.1%, mentre il 23.1% si recherà in località di montagna. Una piccola fetta, il 17.4%, ha optato per il Capodanno in una città d'arte. Per chi, invece, ha deciso di festeggiare il Natale e il Capodanno fuori dall'Italia l'83.3% ha optato per una capitale europea, mentre il 16.7% per un parco a tema. Per quanto concerne la scelta dell'alloggio gli italiani hanno optato per casa di amici e parenti per più del 40%, mentre il 27% ha prenotato per una struttura alberghiera.

Ferie natalizie 2021: la tendenza è "vacanze tra le bellezze italiane"

Gli italiani non rinunciano alle vacanze di Natale 2021 prediligendo località nostrane proprio come era successo quest'estate. Lo stesso ministro della Salute Roberto Speranza ha invitato i cittadini a trascorrere le vacanze in Italia; un invito che han seguito in tanti considerando i numeri di prenotazioni nel nostro Paese. Anche il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca ha sottolineato: "oltre che una destinazione splendida siamo il Paese messo meglio per la pandemia e quindi la scelta si basa anche su solidi dati scientifici. È bello ed è sicuro. Non a caso per le ferie natalizie le prenotazioni per le località di montagna sono molto buone, in linea con quelle del 2019, quindi di prima della pandemia mentre le per città d’arte manca il turismo di lunga..".

Anche Coldiretti in una nota ha confermato : "la tendenza sembra proprio quella di trascorrere le vacanze tra le bellezze italiane: con l’annuncio di nuove restrizioni in molti Paesi per effetto della variante Omicron, molti dicono addio alle grandi capitali europee e alle destinazioni lontane; secondo l’indagine Federalberghi solo 800mila italiani si recheranno all’estero per le vacanze natalizie, con un crollo del 58 per cento rispetto al 2019".

Sarà un Natale 2021 a tinte tricolori con il green pass e il green pass rafforzato con milioni di italiani pronti a festeggiare forti delle vaccinazioni, mascherine e misure di distanziamento.