Vacanze di Natale, le 10 destinazioni europee più economiche (nella top 10 due italiane)

Una vacanza a dicembre è sicuramente una proposta allettante per prendersi una pausa e affrontare con maggior grinta il nuovo anno. Spesso però a far desistere è il budget, in questo periodo decisamente messo a dura prova. Prima di mettere questo sogno in un cassetto però, ecco 10 destinazioni europee low cost. Nella top 10 elaborata dal sito tedesco Omnio ci sono, a sorpresa, anche due località italiane.

Città europee low cost per una vacanza a Natale 2022

L'ultimo mese dell'anno è ricco di festività e ponti, e sono in molti a sognare una bella vacanza di Natale in qualche località turistica. Il sito tedesco Omnio - che si occupa di turismo - ha confrontato le 100 destinazioni più popolari di 9 Paesi d’Europa: Belgio, Francia, Germania, Italia, Svizzera, Paesi Bassi, Austria, Regno Unito e Spagna.

Nel confronto è stato tenuto conto di diversi parametri, tra cui le attrazioni culturali e turistiche gratuite, il prezzo di cibo e bevande e i costi del trasporto pubblico. Dall'analisi di tutti i fattori sono emerse le 10 località più economiche. Curiosi di sapere quali sono le possibili mete più convenienti di questo dicembre 2022? Ecco la top ten 10 mete turistiche low cost dicembre:

1- Granada (Spagna)

2- Bruges (Belgio)

3- Venezia (Italia)

4- Valencia (Spagna)

5- Edimburgo (Regno Unito)

6- Innsbruck (Austria)

7- Cambridge (Regno Unito)

8- Siviglia (Spagna)

9- Malaga (Spagna)

10- Firenze (Italia)

Due città italiane tra le destinazioni più economiche dicembre 2022

Il primo posto di questa speciale classifica vede Granada, una meta perfetta per chi è disposto a varcare i confini nazionali. Ad attendere i turisti nella celebre località svizzera ci sono ben 112 attività culturali e ricreative gratuite, a partire dalla visita all’Alhambra, il palazzo-fortezza arabo dalla disarmante bellezza. Al secondo posto si trova invece Bruges, la città belga capitale delle Fiandre Occidentali, che offre molto di più del suo celebre cioccolato. Sono infatti 42 le attrazioni turistiche completamente gratis che vengono messe a disposizione del turista.

L'ultimo posto sul podio vede una località italiana. La misteriosa Venezia - attraversata dai celebri canali - è meno dispendiosa di quanto si pensi, e una vacanza nella città lagunare permette di usufruire di 136 attrazioni completamente gratuite. Si tratta indubbiamente di una grande opportunità per chi vuole concedersi una vacanza a dicembre in Italia senza penalizzare troppo il bilancio familiare, e magari completare l'album dei ricordi 2022 con una bella foto in Piazza San Marco o sul Ponte di Rialto.

Altra meta italiana a essersi guadagnata il titolo di città economica per una vacanza a dicembre è Firenze. Il capoluogo toscano ha davvero molto da offrire, a cominciare da Piazzale Michelangelo che permette di avere una panoramica davvero esclusiva di tutta la città, per proseguire poi sui lungarni fino a raggiungere il Ponte Vecchio, e programmare un tour a piedi che permette di scoprire gli angoli più nascosti e suggestivi.