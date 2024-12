Vacanze 2025, ecco dove andare: l'elenco delle mete stilate per il prossimo anno

Il Best in Travel di Lonely Planet celebra alcune incredibili destinazioni per il 2025. Ecco quali sono i migliori paesi, regioni e città del mondo, scelti dal team di viaggiatori esperti.

Dove trascorrere le vacanze 2025 secondo Best in Travel di Lonely Planet

Tra le mete inserite nella speciale classifica Best in Travel di Lonely Planet 2025 c'è il Camerun, ufficialmente conosciuta come Repubblica del Camerun. Si tratta di una repubblica unitaria dell'Africa equatoriale, la cui capitale è Yaoundé che nel 2025 celebra il 65° anniversario della sua indipendenza. Un luogo davvero magico dove rilassarsi godendo di spiagge incontaminate come quella di Kribi e Castaway di Cancún. Non solo, per chi è amante delle città una sosta meritano sicuramente le città di Douala e Yaoundé che pulsano con una colonna sonora eclettica tratta dai ritmi rumba dance-pesanti dell'Africa centrale.

Da non perdere poi nel 2025 anche la Lituania, la nazione più meridionale tra i paesi baltici, ex stato del blocco sovietico, che confina con Polonia, Lettonia e Bielorussia, che incarna alla perfezione i termini di "conservazione" e "sostenibilità". Nominata Capitale verde europea del 2025, non c'è mai stato un momento migliore per esplorare le sue foreste protette, i laghi e le dune sabbiose lungo il Mar Baltico. Gli spazi verdi coprono il 61% della capitale Vilnius, un gioiellino da non perdere con attrazioni quali il Palazzo Sapieha recentemente restaurato.

Lonely Planet, le mete da non perdere nel 2025

Alzi la mano chi non ha mai sognato di visitare le Fiji, l'arcipelago formato da più di 300 isole famoso per i paesaggi frastagliati, le spiagge costellate di palme e le barriere coralline con lagune limpide. Questo arcipelago di 330 isole, circondato da 1,3 milioni di miglia quadrate di acque cerulee, ha 460 aree marine protette che pullulano di vita. La protezione di questo delicato e fragile ecosistema, del suo patrimonio e delle sue risorse naturali, è al centro di una nuova iniziativa che incoraggia la conservazione attraverso attività come la piantumazione di coralli e mangrovie.

Tra le mete must to see nel 2025 anche il Laos, Paese del Sudest asiatico attraversato dal fiume Mekong e famoso per il territorio montuoso, l’architettura coloniale francese, gli insediamenti tribali sulle colline e i monasteri buddisti. Si tratta sicuramente di uno di quei viaggi che ti cambiano la vita e rappresenta sicuramente il lato più tranquillo dell'Asia, meno visitato dai turisti stranieri. Nella speciale classifica del Best in Travel di Lonely Planet 2025 trova spazio anche il Kazakistan, Paese dell'Asia centrale e ex repubblica sovietica, si estende dal Mar Caspio, a ovest, fino ai Monti Altai a est, al confine con Cina e Russia.

Questa meta è indicata per tutti quei viaggiatori in cerca di un'avventura incontaminata, inondata di bellezze naturali, storia e cultura. Un luogo speciale per gli amanti delle escursioni che potranno dedicarsi ai sentieri del Parco nazionale Sairam-Ugam, poco affollati dai turisti e non solo. Da non perdere poi anche la Slovacchia, dove è possibile trascorrere giornate all'aria aperta tra ecoturismo, bellezze locali e culturali di città come Bratislava.

Non poteva mancare nella speciale classifica anche luoghi meravigliosi come Verbier, Zermatt e il Cervino in Svizzera che non hanno bisogno di presentazioni e infine la regione del Mar Nero in Turchia spesso poco esplorata dai viaggiatori.