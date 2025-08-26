USA, una gigantesca tempesta di sabbia colpisce l'Arizona: blackout, stop ai voli e traffico in tilt

Una massiccia colonna di polvere ha avvolto la zona metropolitana di Phoenix in Arizona seguita da intensi temporali che hanno causato l'interruzione dell'energia elettrica per decine di migliaia di abitanti. Le forti raffiche hanno costretto le autorità aeroportuali a fermare temporaneamente i voli, mentre le condizioni meteo hanno reso la situazione particolarmente critica. Molti residenti sono rimasti senza luce, e i disagi sono stati estesi anche al traffico aereo.

Tempesta di sabbia in Arizona, blackout e voli cancellati

Circa 39.000 persone sono rimaste senza elettricità in Arizona, principalmente nella contea di Maricopa, che include la capitale dello Stato. L'arrivo della tempesta, conosciuta come haboob, un fenomeno tipico delle aree desertiche associato al crollo di temporali, ha sorpreso automobilisti e pendolari, che hanno dovuto affrontare pioggia intensa e venti fortissimi che hanno reso estremamente difficile la guida. La visibilità è scesa a meno di 400 metri e solo in serata la situazione è tornata alla normalità.

Huge duststorm affecting in Ahwatukee, Arizona, US 🇺🇸 (25.08.2025) pic.twitter.com/Yta3Qgic0k — Disaster News (@Top_Disaster) August 26, 2025

L'aeroporto internazionale di Phoenix Sky Harbor ha sospeso temporaneamente i voli a causa delle condizioni avverse, come confermato da Heather Shelbrack, vice direttrice della comunicazione dell'aeroporto. Dopo alcune ore, i voli sono ripresi, ma con ritardi variabili tra i 15 e i 30 minuti. La circolazione stradale è stata gravemente ostacolata: a Gilbert i semafori sono stati spenti, alberi sono stati abbattuti e numerose strade sono rimaste bloccate, causando un intenso intervento dei soccorsi. Le previsioni per le prossime ore parlano di una probabilità del 40% di pioggia, con un miglioramento previsto nei prossimi giorni.

A timelapse view of the haboob hitting Queen Creek, Arizona on August 25, 2025. https://t.co/Ms8woiMeVJ pic.twitter.com/Uc0basNolZ — azfamily 3TV CBS 5 (@azfamily) August 26, 2025

Il passaggio della tempesta di sabbia in Arizona, negli Stati Uniti, è stato documentato dai residenti locali, che hanno condiviso foto e video sui social media. Questo fenomeno, noto come haboob si verifica frequentemente nelle regioni desertiche, dall'Africa del Sahara all'Australia e fino al Messico.

Cos'è un haboob

Gli haboob sono tempeste di polvere sollevate dal vento che si verificano a causa di un fronte atmosferico, e la loro intensità può variare a seconda delle condizioni. Questi fenomeni si verificano principalmente in zone pianeggianti o aride in tutto il mondo. Si formano generalmente in seguito a un temporale durante periodi di siccità nelle regioni caratterizzate da terreni secchi.

Quando la tempesta inizia a scaricare pioggia, il vento che esce dalla zona temporalesca solleva una massa di polvere (sedimenti trasportati nell'aria), che precede la nube di pioggia. Questo muro di polvere può estendersi fino a 100 km di larghezza e raggiungere altezze di centinaia di metri. Le raffiche di vento che accompagnano l'haboob possono arrivare a velocità tra i 35 e i 100 km/h, colpendo vaste aree con poco o nessun preavviso.

Nelle regioni più aride, la pioggia spesso non raggiunge il suolo, evaporando prima di toccarlo a causa dell'aria calda e secca (fenomeno noto come virga). Questo processo di evaporazione contribuisce a raffreddare ulteriormente l'aria, accelerando il verificarsi della tempesta. In alcuni casi, se la pioggia persiste, essa può trasportare grandi quantità di polvere, creando talvolta tempeste di fango particolarmente intense.