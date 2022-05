Usa, 14 tornado in un giorno devastano il Kansas: la sua forza fa "volare" le case, il video

Il Kansas, uno stato del Midwest che incarna lo spirito degli Stati Uniti, è stato devastato dalla furia di 14 tornado in un solo giorno. Più di 20 mila edifici danneggiati, alberi e automobili spazzate via. Si contano almeno 12 feriti, ma per fortuna al momento nessuna vittima.

Kansas flagellata da tornado: Wichita e Andover le zone più colpite

Una raffica di trombe d'aria ha colpito lo stato del Kansas negli Stati Uniti d'America. Nella giornata di venerdì scorso 14 tornado si sono abbattuti sullo stato del Midwest devastando le zone di Wichita e Andover. Le immagini condivise sui social sono spaventose: si contano più di 20.000 edifici danneggiati senza contare le centinaia di automobili spazzate via dalle trombe d'aria e i tantissimi alberi sradicati dal vento e dalla grandine.

Al momento, stando ai primi dati, sono 12 le persone ferite. Non solo, tantissime sono le abitazioni rimaste senza elettricità, mentre la furia del tornado ha raggiunto anche Nebraska, lo stato federato degli Stati Uniti d'America che appartiene sia alle grandi pianure sia agli Stati medio-occidentali.

Filmati di Tornado dal Kansas, USA. Più di 15.000 residenti sono rimasti senza elettricità a causa del disastro, centinaia di edifici residenziali sono stati distrutti. pic.twitter.com/OYN06bLZ28 — News & Osservazioni (@NewsOsservazion) May 1, 2022

Trombe d'aria flagellano il Kansas: si contano i danni

E' allarme nello stato del Kansas che da giorni vive ore di grande paura. 14 tornado si sono abbattuti sulle zone di Wichita e Andover danneggiando edifici pubblici e privati e causando danni di vario tipo. Auto e alberi sono stati letteralmente spazzati via come si evince dalle immagini e video pubblicati sui social. Le trombe d'aria hanno raggiunto il picco nel settore più occidentale del Midwest a causa di giornate torride dove il surriscaldamento del suolo e degli strati d'aria ha favorito la formazione di questo fenomeno metereologico.

Sono ancora in corso i soccorsi nelle zone colpite dai tornado e si procede con la conta dei danni, anche se la situazione non è semplice. Proprio i soccorritori hanno raccontato di incontrare non poche difficoltà a liberare le strade come ha reso noto Jennifer McCausland, sindaco di Andover. Intanto a Wichita, una delle cittadine del Kansan colpite dai tornado tantissime le persone rimaste intrappolate nelle loro abitazioni. I vigili del fuoco stanno cercando di fornire assistenza a tutti i cittadini e di soccorrere chi è rimasto sotto le macerie, ma la situazione è aggravata dalle condizioni delle strade devastate e bloccate dalla presenza di auto e alberi sradicati.