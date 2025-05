Una delle spiagge più belle d’Europa è a soli 40 minuti di auto da Genova

La voglia di mare inizia a farsi sentire (a parte il ritorno delle piogge), e vorresti già poterti crogiolare al sole di una delle più belle spiagge italiane? A meno di un'ora di auto da Genova ce n'è una che non ha niente da invidiare alla più blasonate (e costose) spiagge tropicali.

Vacanze al mare in una delle più belle spiagge europee

Il Belpaese offre numerosi spunti per una vacanza: monumenti, opere d'arte, piccoli borghi incantevoli e località balneari che sembrano non avere niente da invidiare ai paradisi tropicali. Le coste italiane offrono baie suggestive e spiagge dorate sulle quali si infrangono onde cristalline, e ve ne sono alcune che ognuno di noi dovrebbe visitare almeno una volta nella vita.

Una delle più belle spiagge (non solo italiane ma europee) si trova a meno di 50 km da Genova. La Baia del Silenzio, questo è il suo nome, si trova nel Levante Ligure ed è caratterizzata da un mix armonico perfetto tra uomo e natura.

Baia del Silenzio di Sestri Levante, la meta ideale per una vacanza da sogno

Protetta sul versante ovest dal promontorio di Punta Manara, e con alle spalle le piccole casette tipiche dei borghi liguri, la Baia del Silenzio può essere definita un paradiso di pace e tranquillità.

Perfetta per le vacanze con la famiglia o per un soggiorno al mare da soli, questa baia è caratterizzata da un piccolo lembo di sabbia finissima e da un mare che non si presenta quasi mai mosso. Lo specchio d'acqua cristallina, la spiaggia dorata e le piccole casette sullo sfondo creano una cornice perfetta per una vacanza all'insegna del relax. Scegliere di recarsi in questo scenario da favola significa optare per una pausa in una delle tantissime perle italiane che tutto il mondo ci invidia.

Come raggiungere la Baia del Silenzio

Sebbene per la sua bellezza la Baia del Silenzio possa essere paragonata alle più blasonate località turistiche delle isole caraibiche, la sua vicinanza la rende una meta ideale per tutti. Non serve prendere l'aereo e varcare i confini nazionali per godersi un panorama da sogno, ma basta salire in treno o prendere l'auto.

Chi sceglie il mezzo di trasporto su rotaie dovrà semplicemente salire alla stazione di Genova Brignole e scendere a Sestri Levante, per poi proseguire a piedi seguendo le indicazioni per Punta Manara. Coloro che invece vogliono raggiungerla in auto avranno a disposizione due possibilità: prendere l’autostrada A12 Roma - Genova e uscire a Sestri Levante oppure raggiungere Genova e poi prendere la Statale Aurelia in direzione Sestri Levante. Sebbene la seconda opzione richieda un viaggio un po' più lungo, percorrere la Statale Aurelia permetterà di godersi il panorama ligure durante tutto il viaggio.

Vacanza a Sestri Levante, cosa fare

Una volta giunti a Sestri Levante la vacanza potrà iniziare, e sicuramente la prima cosa da fare è dirigersi verso la Baia del Silenzio. Ma questa, sebbene molto suggestiva, non rappresenta certo l'unico punto di interesse della città. Le cose da fare a Sestri Levante sono davvero moltissime. Un soggiorno qui permetterà di godersi il sole ligure anche in un'altra spiaggia bellissima: la Baia delle Favole. La presenza di due baie "gemelle" è il motivo per cui Sestri Levante è stata ribattezzata la città dei due mari, e sarebbe impensabile soggiornare qui senza visitarle entrambe.

Se si tratta di una vacanza "mordi e fuggi" sicuramente non vi sarà tempo per altro, ma se invece il soggiorno prevede qualche giorno di permanenza sarà possibile anche visitare il bellissimo centro storico di Sestri Levante, famoso per i palazzi dalle facciate colorate e per le piccole botteghe artigianali.

Coloro che preferiscono i monumenti potranno trovare nei tanti edifici religiosi i loro punti di interesse: oltre alla Basilica dedicata a Santa Maria di Nazareth è possibile visitare anche la Chiesa di San Nicolò dell’Isola, un edificio in stile romanico considerato il più antico del borgo.

Anche l'ex convento dell'Annunziata, situato vicinissimo alla Baia del Silenzio, merita sicuramente una visita. Recentemente ristrutturato dal Comune è spesso sede di numerosi eventi e offre ai visitatori una vista sulla baia che sicuramente sarà difficile dimenticare.