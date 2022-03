Meteorite, un bolide luminoso ha solcato il cielo italiano il 5 marzo: cos'è?

foto da: Pixabay

Un bolide luminoso ha solcato il cielo italiano nella serata di sabato 5 marzo. Cos'era? Un meteorite? Un asteroide? La palla di fuoco, ammirata da diverse parti del nostro Paese, ha scatenato curiosità e anche qualche preoccupazione. Moltissimi sono stati gli utenti che hanno raccontato e documentato il loro avvistamento sui social. Moltissimi i commenti. Così la notizia ha iniziato a rimbalzare sul web e sono proliferate una miriade di spiegazioni all'evento. Alcune poco plausibili, altre, invece, davvero molto vicine alla realtà. Di cosa si è trattato?

Bolide luminoso sorvola l'Italia: di cosa si trattava?

La descrizione di chi lo ha avvistato sono state le più fantasiose, ma qualcuno è riuscito a catturare bene ciò che stava accadendo dicendo di aver visto una palla con varie tonalità dal verde intenso al verde brillante e una coda luminosa bianco-giallastra. Per fortuna osservando le immagini raccolte dai telescopi professionali, a mettere a tacere le mille voci che si erano scatenate sui social ci hanno pensato gli esperti.

Il bolide luminoso avvistato, secondo i più, non era altro che un ennesimo frammento dell'asteroide 153 Hilda. Come qualcuno ricorderà lo scorso 26 febbraio sui cieli di: Toscana, Liguria e Piemonte era stato avvistato un altro bolide luminoso, anch'esso ricondotto ad uno dei tanti frammenti di Hilda.

Insomma non c'era motivo di preoccuparsi. La scia luminosa avvistata in cielo, infatti, era legata a un meteorite ovvero a un frammento di asteroide che, come spesso accade, entrando in contatto con la nostra atmosfera inizia a bruciare, divenendo meteora. Un fenomeno assolutamente naturale e che si verifica anche frequentemente e il più delle volte non viene nemmeno notato.

Bolide: cos'è e perché crea tale spettacolo luminoso

Cos'è un bolide luminoso? Si tratta di una meteora che, nel suo passaggio vicino alla Terra, può essere vista a occhio nudo da tutti grazie alla scia luminosa davvero straordinaria che offre uno spettacolo davvero particolare e che assume più colori (variano dal bianco al verde smeraldo a seconda della sua conformazione). Il suo passaggio può essere accompagnato inoltre da una sorta di tuono.

Ecco un video.