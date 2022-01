Un altro asteroide "sfiorerà" la terra oggi: un Near Earth Object (Neo)

Previsto per oggi, 24 gennaio, un altro "incontro ravvicinato" tra la Terra e gli asteroidi. Stasera sarà un corpo celeste di 107 metri a "sfiorare" il nostro pianeta. Annunciati anche altri incontri ravvicinati, sempre non pericolosi, per i prossimi giorni.

L'asteroide 2017XC62 saluterà stasera la Terra

Dopo il passaggio ravvicinato di 1994PC1, l'asteroide che lo scorso 18 gennaio ha sfiorato il nostro pianeta passando ad "appena" due milioni di chilometri di distanza, stasera la Terrà ne saluterà un altro, l'asteroide 2017XC62. Il corpo celeste, del diametro di 107 metri, transiterà a 7,1 milioni di chilometri di distanza dalla Terra.

E non si tratta dell'ultimo appuntamento per questo mese. Stando a quanto comunicato dall'Asteroid Watch Dashboard della Nasa, infatti, dopo 2017XC62 vi saranno ancora altri corpi celesti, più piccoli, che si troveranno a viaggiare vicini alla Terra. I prossimi appuntamenti vedono ben due "incontri" con gli asteroidi per il 26 gennaio, quando il 2022BF (13 metri di diametro) passerà a 489 mila km dalla Terra, accompagnato dall'asteroide 2022BB (14 metri di diametro) che transiterà a 856 mila chilometri di distanza dal nostro Pianeta. Il giorno successivo toccherà invece all'asteroide 2021BZ (37 metri di diametro) che sfiorerà la Terra passando a 6,7 milioni di chilometri.

Decisamente più "vicino" l'asteroide 2022AG6, atteso per il 28 gennaio: il corpo celeste misura 18 metri di diametro e passerà a 2,9 milioni di chilometri dal nostro Pianeta. Si tratta di oggetti celesti Neo, Near Earth Object considerati non pericolosi. Anche se il nome ricorda il protagonista di "Matrix", insomma, non dobbiamo allarmarci. Restando in tema cinema non c'è nessun scenario alla "Don't Look Up" in vista.

Oggetti celesti Neo e asteroidi Pho, cosa sono?

Sentiamo spesso parlare di satelliti che "sfiorano" la Terra e questo potrebbe indurre preoccupazione in coloro che leggono nel termine "incontro ravvicinato" una situazione di potenziale pericolo. In realtà la distanza in astronomia segue parametri molto diversi rispetto a quelli comunemente utilizzati e un corpo celeste ravvicinato non deve intendersi come oggetto a pericolo di impatto terrestre.

Gli asteroidi sono corpi rocciosi di dimensioni variabili e dalla forma irregolare che transitano attorno al Sole e che talvolta possono arrivare a "sfiorare" la Terra. Le loro dimensioni e la distanza a cui transitano dal nostro pianeta determinano la loro categoria, che può essere:

Near-Earth Object (o Neo), "oggetti vicini alla Terra" se di dimensioni inferiori a 150 metri e con orbita che li porta ad avvicinarsi a meno di 200 milioni di chilometri dalla Terra

(o Neo), "oggetti vicini alla Terra" se di dimensioni inferiori a 150 metri e con orbita che li porta ad avvicinarsi a meno di 200 milioni di chilometri dalla Terra Potentially Hazardous Objects (o Pho), "oggetti potenzialmente pericolosi", se la distanza dalla Terra scende al di sotto dei 7,5 milioni di chilometri e il diametro è superiore a 150 metri

Ricordiamo che anche l'asteroide 7482, transitato vicino al nostro Pianeta nei giorni scorsi, pur essendo definito "potenzialmente pericoloso" non ha creato alcun tipo di allarme.