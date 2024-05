"L'umanità è sull'orlo dell'abisso climatico" l'ammonimento Onu

L'ONU ha lanciato un'allerta meteo relativo al cambiamento climatico. Dalle pagine del Guardian, un team di esperti del clima ha sottolineato l'importanza di limitare il riscaldamento globale a 1,5°C. In caso contrario "l'umanità è sull'orlo dell'abisso climatico".

ONU lancia allarme mondiale:

Un gruppo di esperti del clima ha risposto a un sondaggio del Guardian, che ha rivelato come centinaia dei principali scienziati del clima nel mondo prevedano un riscaldamento globale superiore all’obiettivo internazionale di 1,5°C. In risposta, l’ONU ha lanciato un’allerta sul baratro climatico imminente.

Allerta ONU sul cambiamento climatico: "conseguenze per l’umanità alte"

Il cambiamento climatico si fa sempre più evidente e nel mondo alcuni scienziati e studiosi del clima hanno lanciato un vero e proprio allarme. Secondo gli esperti è importante intervenire adesso per evitare quella che, a detta di molti, potrebbe essere una catastrofe per l'intera umanità. L'obiettivo di 1,5°C è sempre più a rischio e dalle pagine del The Guardian un gruppo di esperti prevede un possibile aumento del 2,5°C rispetto ai livelli preindustriali.

Se confermata questa previsione sarebbe un gravissimo problema per tutto il mondo. António Guterres, segretario generale dell’ONU, ha dichiarato: «obiettivo di limitare il riscaldamento globale a 1,5°C è appeso a un filo. La battaglia per mantenere vivo l’1,5°C sarà vinta o persa negli anni ’20, sotto lo sguardo dei leader politici e dell’industria di oggi. Devono capire che siamo sull’orlo dell’abisso. La scienza è chiara e lo sono gli scienziati del mondo: le conseguenze per tutta l’umanità non potrebbero essere più alte».

Non solo, Alok Sharma, presidente del summit climatico Cop26 del 2021, ha aggiunto: «i risultati del sondaggio del Guardian dovrebbero essere un altro campanello d’allarme per i governi affinché smettano di indugiare e iniettino molta più urgenza nel rispettare gli impegni climatici che hanno già preso».

Cambiamento climatico: la crisi può essere evitata?

L'umanità è sull'orlo dell'abisso climatico. L'ONU ha lanciato una vera e proprio allerta dopo che un gruppo di scienziati e studiosi ha rilasciato delle importanti dichiarazioni dalle pagine del The Guardian parlando di come il cambiamento climatico è inarrestabile. Tra le soluzioni proposte c'è quello di fissare un obiettivo a 1,5°C di aumento come hanno detto l'Alleanza dei Piccoli Stati Insulari (Aosis).

Fatumanava Pa’olelei Luteru, presidente di Aosis, ha sottolineato: «le nostre isole stanno letteralmente affondando con l’aumentare delle temperature. La mancanza di ambizione sui cambiamenti climatici da parte dei paesi più grandi sta condannando i nostri stati a una realtà di perdite devastanti. Il rapporto del Guardian deve essere un campanello d’allarme per il mondo».

Anche Vanessa Nakate, del Movimento Rise Up Uganda, ha precisato: «attraversare la guardrail di 1,5°C sarebbe una condanna a morte per milioni di persone nel sud del mondo. A meno che non vediamo un’azione immediata, nessuno sarà al sicuro». Il tema del cambiamento climatico è serio e riguarda tutti noi. Ed Miliband, ministro per il cambiamento climatico nel Regno Unito, ha dichiarato: «ogni frazione di grado è importante per la sopravvivenza del nostro pianeta per le generazioni future. Ecco perché abbiamo bisogno che i governi di tutto il mondo massimizzino l’azione climatica, anziché tornare indietro».