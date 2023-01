Un “Ufo rosa” nel cielo della Turchia? No, ecco cos’è e come si forma. VIDEO

Moltissime persone hanno condiviso sui social nei giorni scorsi le foto di una particolare formazione nel cielo di Bursa, in Turchia: c’è persino chi ha gridato all’ “Ufo rosa”, o una qualche forma di astronave aliena arrivata sulla Terra. Ma la spiegazione è in realtà molto più semplice: come chiarito dal Servizio meteorologico statale turco e riportato dal Corriere della Sera, si tratta di una “nube lenticolare” e sebbene sia uno spettacolo piuttosto raro, non è certo impossibile imbattersi in questo fenomeno.

Nube lenticolare: che cos’è

Una nube lenticolare ha il caratteristico aspetto “a lente”: si forma quando un flusso d’aria interagisce con l’orografia del territorio, e va così sollevandosi. Di solito le nubi lenticolari nascono a causa di forti fluttuazioni del vento su colline e montagne, quando l'aria è stabile e umida. E proprio questo è il caso di Bursa, in Turchia: la città infatti è posta alle pendici del monte Uludag, che sfiora i 2.500 metri d’altezza, e rende così più probabile la formazione di nubi lenticolari.

Nubi lenticolari: la pareidolia

Ma perché c’è chi ha scambiato una “semplice” nuvola con altri oggetti, persino temendo l’arrivo di Ufo? Una delle possibili spiegazioni è il fenomeno psicologico chiamato pareidolia: si tratta di un’illusione che tende a ricondurre oggetti dalle forme casuali a profili noti. Dunque di fronte a una nube lenticolare come quella apparsa nei cieli di Bursa, piuttosto dissimile dall’immagine di una nuvola a cui siamo abituati, la mente umana può tendere a ricondurre quello che vede a immagini più “familiari”, come quella di un’astronave dai film di fantascienza. Ma per fortuna è solo una, pur rara, bellissima nuvola.