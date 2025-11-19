Trentino Alto Adige, si apre la stagione della neve: le mete top e le novità dell'anno

Tra pochi giorni prenderà il via l’inverno in tutti i principali comprensori del Trentino-Alto Adige. A partire da sabato 29 novembre entreranno in funzione anche gli impianti di alcune località del circuito Dolomiti Superski. Il celebre giro sciistico del Sellaronda, invece, sarà praticabile dal 4 dicembre. In numerosi altri centri turistici l’apertura ufficiale della stagione è programmata per il fine settimana dell’Immacolata. Le montagne si preparano così ad accogliere sciatori e appassionati con piste e strutture rinnovate.

Trentino Alto Adige, al via la stagione della neve: le mete top

In Trentino-Alto Adige la stagione invernale si prepara a partire con una serie di appuntamenti ed esperienze pensate per accogliere sciatori e amanti della montagna. All’Alpin Arena Senales l’atmosfera è già di festa: dal 19 al 23 novembre sono in programma concerti, DJ set, party al tramonto e prove sci gratuite per celebrare sia l’apertura ufficiale sia i cinquant’anni dell’area sciistica. Il ghiacciaio, come di consueto, aveva già anticipato l’avvio con alcune piste aperte da metà settembre, mentre da ottobre si scia anche lungo i tracciati Gurschler, Gletschersee e successivamente sulle Finail. Dal 29 novembre l’intero comprensorio sarà accessibile, con discese che si estendono dai 2.000 ai 3.200 metri, perfette per chi vuole alternare sci alpino, snowboard, fondo, ciaspolate o itinerari panoramici tra Maso Corto e le vette d’alta quota.

Tra le novità più attese della stagione spicca la nuova cabinovia trifune Campitello–Col Rodella, un impianto d’avanguardia firmato Doppelmayr che sostituisce la storica funivia dopo quattro decenni. Oltre a ridurre tempi d’attesa e traffico verso Canazei, rappresenta il nuovo accesso privilegiato alla skiarea Belvedere–Col Rodella e al celebre circuito Sellaronda.

Anche Carezza inaugura l’inverno con innovazioni tecnologiche: la cabinovia Franzin, la prima in Italia dotata del sistema intelligente LeitPilot, rende ancora più fluido l’ingresso alle piste. Il 5 dicembre è la data chiave per l’apertura dei comprensori della Skiworld Ahrntal, un territorio poco affollato e fortemente votato alla sostenibilità, che comprende Klausberg, Speikboden, Weissenbach e Rein-Riva di Tures. Con un unico skipass si possono esplorare 86 chilometri di discese e 21 impianti, affiancati da percorsi per slittino, anelli per il fondo e sentieri innevati che conducono alle malghe dove assaporare piatti tradizionali. Tra le chicche di stagione figura anche la seggiovia Bernard Glück, alimentata esclusivamente da energia rinnovabile grazie a un sistema fotovoltaico di ultima generazione.

Obbligo del casco per chi scia, ecco da quando sarà in vigore

Dalla stagione invernale 2025/2026 entrerà in vigore una nuova regola che imporrà l’uso del casco a chiunque frequenti le piste da sci, senza alcuna eccezione anagrafica. La misura nasce per migliorare la sicurezza in montagna e limitare le conseguenze di cadute e impatti, sempre più frequenti con l’aumento dell’affluenza. Chi sceglierà di non rispettare l’obbligo dovrà fare i conti con sanzioni economiche e, nei casi più seri, potrà essere invitato a lasciare gli impianti dal personale incaricato dei controlli.

La normativa riguarda ogni disciplina praticata su tracciati autorizzati: dallo sci alpino allo snowboard, dal telemark allo slittino. Di fatto, tutti i principali comprensori italiani, dalle Dolomiti alle aree sciistiche del Nord-Ovest, saranno tenuti ad applicare la nuova regola.